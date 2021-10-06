Türkiye 6-1 Malta (17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu)

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Malta'da Hibernians Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 15 ve 78. dakikalarda Semih Kılıçsoy, 32 ve 90 2. dakikalarda Emirhan Acar, 37 ve 57. dakikalarda Arda Güler attı.

Malta'nın golünü ise 67. dakikada Zak Barbara kaydetti. Ay-yıldızlı takım, eleme turundaki ikinci maçını 9 Ekim Cumartesi günü Karadağ ile oynayacak.

ARDA GÜLER'DEN 2 GOL, 2 ASSİT

Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler, mücadelede 2 gol atarken 2 asist yaparak skora etki etti.