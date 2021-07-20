MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriTürkiye: 3 - Karadağ: 1
GeriVoleybol Türkiye: 3 - Karadağ: 1
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
Haber Giriş: 20.07.2021 - 22:42 | Son Güncelleme:

Türkiye: 3 - Karadağ: 1

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye: 3 - Karadağ: 1

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'na 18 Yaş Altı Milli Takımı ile katılan Türkiye, ilk maçında Karadağ'ı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen şampiyonaya galibiyetle başladı.

Milli takım, ilk maçında Karadağ'ı 25-15, 22-25, 25-22 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup etti.

Türkiye, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da Arnavutluk ile karşılaşacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi