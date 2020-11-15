Türkiye 3-2 Rusya (Maçın özeti)

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sahasında Rusya ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 11. dakikasında Cheryshev'in golüyle geriye düşen A Milli Takım, karşılaşmayı 3-2 kazanarak, lig yükselme şansını sürdürdü.

Millilerin golleri 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

Rusya'nın gollerini ise 11. dakikada Cheryshev ve 57. dakikada Kuzyaev kaydetti.

Uluslar Ligi'nde son haftada Milliler, Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Rusya ise Sırbistan'a konuk olacak

Milli Takım ilk kez Rusya’yı mağlup etti

Uluslar Ligi’nde Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini yenmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta İstanbul’da karşı karşıya geldiği Rusya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu müsabaka ile birlikte Rusya ile 8. maçına çıkan ay-yıldızlar, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Milli Takım, bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

11' Sol kanatta kaptırılan topun ardından ceza sahasında bomboş topla buluşan Cheryshev'in vuruşu ağları havalandırdı.

16' Cheryshev'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Mert'in kucağında kaldı.

17' Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı

24' Semedov, Cenk Tosun'a yaptığı faul sonrası, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 24. dakikada kırmızı kart gördü.

26' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını ön direkte tamamlayan Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu.

32' Cengiz'in ceza sahasının sağından uzak köşeye çektiği şut direğe de çarpıp ağlarla buluştu.

51' Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürüldü, Türkiye penaltı kazandı

52' Topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

57' Karavaev'in ceza sahasının sağından altıpasa çevirdiği topu Kuzyaev ağlara yolladı.

Stat: Ülker Stadı



Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 64 Ozan Kabak), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk. 64 Deniz Türüç), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 80 İrfan Can Kahveci)

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev (Dk. 70 Anton Miranchuk), Ozdoev, Zobnin (Dk. 79 Fomin), Aleksei Miranchuk (Dk. 79 Ionov), Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolotny (Dk. 70 Erokhin)

Goller: Dk. 11 Cheryshev, Dk. 57 Kuzyaev (Rusya), Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder, Dk. 51 Cenk Tosun (penaltıdan) (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 24 Semenov (Rusya)

Sarı kartlar: Dk. 49 Merih Demiral, Dk. 56 Cenk Tosun, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 54 Zobnin, Dk. 56 Dzhikiya, Dk. 73 Kudryashov, Dk. 89 Fomin (Rusya)

🇹🇷Milliler, Cengiz Ünder'in imza golüyle öne geçtipic.twitter.com/Wwna1lLn4V — Spor Arena (@sporarena) November 15, 2020

🇹🇷Caner Erkin ve Kenan Karaman iş birliğiyle gelen beraberlik golüpic.twitter.com/gWIMc6JDDR — Spor Arena (@sporarena) November 15, 2020

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk

Rusya: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty