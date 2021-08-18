Türkiye 3-0 Ukrayna (Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı)
🇹🇷Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 25-14, 25-19 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubundaki 2’nci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2de 2 yaptı.
Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3’üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.
Set sonuçları
1. set: Türkiye 25-14 Ukrayna , 2. set: Türkiye 25-19 Ukrayna, 3. set: Türkiye 26-24 Ukrayna
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
Kadro
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.
Şampiyonada gruplar
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:
A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.
B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.
D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.