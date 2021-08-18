MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriTürkiye 3-0 Ukrayna (Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı)
GeriVoleybol Türkiye 3-0 Ukrayna (Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 22:56 | Son Güncelleme:

Türkiye 3-0 Ukrayna (Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye 3-0 Ukrayna (Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı)

🇹🇷Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 25-14, 25-19 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubundaki 2’nci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek 2de 2 yaptı.

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3’üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.

Set sonuçları

1. set: Türkiye 25-14 Ukrayna , 2. set: Türkiye 25-19 Ukrayna, 3. set: Türkiye 26-24 Ukrayna

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

Kadro

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

Şampiyonada gruplar

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi