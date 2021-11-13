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Turkcell Platinum Offroad Challenge, İstanbul’un kalbinde offroad heyecanı yaşattı

#Turkcell Platinum Offroad Challenge#Offroad#İstanbul
Turkcell Platinum Offroad Challenge, İstanbul’un kalbinde offroad heyecanı yaşattı

Turkcell Platinum Offroad Park’ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Offroad Challenge, bir kez daha İstanbul’un kalbinde offroad heyecanı yaşattı. 14 takımın, 3 etap ve 9 istasyondaki zorlu engelleri aştıkları mücadeleyi pilot Uğur Akyol ve co-pilotu İsmail Tüyüboz kazandı. Şampiyona birincilik kupasını Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Alper Ergenekon verdi.

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Turkcell Platinum Offroad Park, bir kez daha İstanbul’un kalbinde offroad heyecanına ev sahipliği yaptı. İlki 2018’de gerçekleştirilen Turkcell Platinum Offroad Challenge’ın ikincisi yine yoğun ilgi gördü. Maslak’taki Turkcell Platinum Offroad Park’ta düzenlenen yarışta 20 takımdan 40 offroad tutkunu kıyasıya yarıştı.
Ekiplerin 3 etapta toplam 9 istasyondaki engelleri aşmaya çalıştıkları mücadeleyi pilot Uğur Akyol ve co-pilotu İsmail Tüyüboz kazandı. Şampiyon ekibe birincilik ödülünü Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon verdi.

“Dünyada şehrin kalbinde Turkcell Platinum Offroad Challange benzeri bir yarış yok”

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları söyledi: “Ayrıcalıklar dünyası Platinum’da hayata geçirdiğimiz sıra dışı projelerle müşterilerimize özel deneyimler sunmaya devam ediyoruz. Dünyada böyle merkezi bir yerde, şehrin kalbinde yapılan bir offroad yarışı bulunmuyor. Şehrin merkezinde, kendine özgü parkurları olan Turkcell Platinum Offroad Challenge, iki yıl önce ilk kez düzenlendiğinde offroad camiasında çok konuşulan ve sevilen bir yarış olmuştu. Herkes gibi bizde heyecanla serinin 2’ncisini bekliyorduk ve bu yıl kontenjanın çok üstünde bir taleple karşılaştık. Offroad profesyonellerini zorlayan sıra dışı engellere sahip bir parkurun olması, bu yarışın temel özelliğini oluşturdu.”

Turkcell Platinum sayesinde offroad’a olan ilgi büyüyor

Turkcell Platinum Offroad Park’ta birçok doğa aktivitesinin de bulunduğunu belirten Ergenekon, “Park, açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. Bu noktada Turkcell Platinum, müşterilerine birçok fırsat sunuyor. Bugüne kadar on binlerce Platinum’lu, Turkcell’in sağladığı imkânlar sayesinde doğa hobilerini deneyimleyerek yaşamlarına yeni bir renk kattı. Park, bu tarz etkinliklerle ekstrem sporlara ilgi duyan meraklıların yanı sıra, profesyoneller için de bir çekim merkezi oldu. Biz de Turkcell Platinum’la müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz” dedi.

Turkcell Platinum Offroad Challenge, İstanbul’un kalbinde offroad heyecanı yaşattı

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3 etapta geçildi

Bu sene ikincisi düzenlenen Turkcell Platinum Offroad Challenge’ta pilotlar 3 etaptan geçti. İlk etapta takımlar, zorlu engellerden geçerken bayrak topladı. İkinci etapta araç üstüne koyulan lastikleri düşürmeden parkuru geçmeye çalışan takımlar, final etabında ise pilotun gözleri kapalıyken sadece co-pilotun yönlendirmeleriyle mücadeleci parkuru geçmeye çalıştı.

Şehrin merkezinde offroad heyecanı

Offroad tutkunlarını bir araya getirecek Turkcell Platinum Offroad Park, aynı anda çok sayıda deneyimi, müşterilerine özel avantajlarla sunuyor. Platinum’lular; burada offroad, okçuluk, jungle run, survival, yazlık sinema gibi çok sayıda outdoor aktiviteyi bir arada yaşayabiliyor. Ailelerin çocuklarıyla gelip keyifli zaman geçirebileceği Turkcell Platinum Offroad Park’taki ‘Forest Camp programı’, çocuklara küçük yaşta doğada yaşamı eğlenceli biçimde öğretiyor. Platinum’lu şirketler ise şirket toplantılarını bu parkta sıra dışı bir deneyime dönüştürebiliyor.

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#Turkcell Platinum Offroad Challenge#Offroad#İstanbul

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