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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyon bugün belli olacak! G.Saray mı, FOMGET mi?

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#Futbol#Galatasaray#Fomget
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyon bugün belli olacak G.Saray mı, FOMGET mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2023-24 sezonu bugün oynanacak maçlarla sona erecek ve şampiyon belli olacak.

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68 puanlı lider Galatasaray Petrol Ofisi, saat 14.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ALG Spor’u konuk edecek. 66 puanla 2. sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET de aynı saatte Trabzonspor’a konuk olacak.

CiMBOM KAZANIRSA ŞAMPiYON

Galatasaray galip gelirse şampiyon olacak; mağlup olması ve FOMGET’in kazanması durumunda başkent temsilcisi ipi göğüsleyecek. Cimbom’un berabere kalması ve FOMGET’in galip gelmesi halinde puanlar eşitlenecek ve bu durumda averaj hesabı devreye girecek. İki takım sezon içinde birbirlerine 1’er kez yendiği için genel averajı üstün olan mutlu sona ulaşacak.

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#Futbol#Galatasaray#Fomget

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