Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu başladı

Manavgat’ta bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan günün ilk maçında Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor karşı karşıya geldi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Adana İdmanyurdu takımı 57’nci dakikada ani gelişen atakta Dilan Taşdemir’le 1-0 öne geçti. Golün ardından beraberliği sağlamak amacıyla ataklarını arttıran Hakkarigücü Spor’lu futbolcular, 76’ncı dakikada Peritan Bozdağ’ın ayağından buldukları golle skoru eşitledi: 1-1. Adana İdmanyurdu’ndan Şefika Altındal 90’ncı dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-1

ÖZYUMŞAK: BUGÜN MAÇI HAK ETTİK

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Adana İdmanyurduspor teknik sorumlusu Meryem Özyumşak, salgın nedeniyle ilginç bir sezon olduğunu belirterek, “Kadınlar ligi maçları oynanmadı bu sene. Gruplar halinde Antalya’da oynadığımız maçların ardından buraya geldik. Zorlu bir etaptı bizim için. Hazırlanırken çok zor şartlar altında kısa dönemlerde hazırlandık. Bugün maçı hak ettik. Kızlarımız da çok istedi. Mutluyuz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz, iyi mücadele ettiler” dedi.

ALTINDAL: İSTEDİK VE KAZANDIK, MUTLUYUZ

Adana İdmanyurdu’nun ikinci golünü atan Şefika Altındal da galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Bu sene lig bizim için çok farklı oldu, sadece 1 haftalık bir sürecin ardından buradayız. Takım olarak iyi organize olmaya çalıştık. Bu maçta biz daha çok kazanmayı istedik ve kazandık, mutluyuz. Rakibimizi de tebrik ederiz” diye konuştu.

TİMUR: OYUNCULARIMIZ İYİ MÜCADELE ETTİ

Hakkarigücü Spor’un teknik sorumlusu Cemile Timur ise maça oldukça iyi başladıklarını ancak son dakika golüyle mağlup olduklarını söyledi. Hakkari ile Manavgat arasında hem iklim hem de saha şartları açısından farklılıklar bulunduğunu belirten Timur, “Biz sert zeminden yumuşak zemine geldik, ayrıca nemli bir iklime geldik. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen oyuncularımız iyi mücadele etti. Artık bundan sonraki maçlara bakacağız” dedi. Cemile Timur, rakip oyuncuları da tebrik etti.

ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 1207 ANTALYASPOR

Günün ikinci maçında Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ataşehir Belediyespor, 5’inci dakikada Funda Aydınalp’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda her iki takım forvetleri gol atma başarısını gösteremedi. İkinci yarıda 1207 Antalyaspor takımı beraberliği sağlamak için yaptıkları ataklarda Ataşehir defansını geçemedi. 90’ıncı dakikada gelişen 1207 Antalyaspor atağında topu önünde bulan Bahar Güvenç maçın skorunu ilan etti: 1-1.

ÖNER: TAKIMIMIN LİGİ İYİ BİR YERDE BİTİRECEĞİNE İNANIYORUM

Maçın ardından açıklamada bulunan Ataşehir Belediyespor teknik sorumlusu Taner Öner, zor bir sürecin ligin başladığını belirterek, “Benim takımımın ligi iyi bir yerde bitireceğine inanıyorum. Bu takım bunu başarabilecek kapasitede” dedi.

SOLAK: PUANLARI PAYLAŞTIK

1207 Antalyaspor teknik sorumlusu Derya Solak da genç oyunculardan kurulu bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, “Bu maçta puanları paylaştık. Oyuncularımı kutluyorum. Hedefimiz bu sene ligi iyi bir yerde bitirip, seneye şampiyon olmak” diye konuştu.

D-SMART’TAN NAKLEN YAYINLANACAK

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda maçlar çeyrek finalden itibaren D-Smart’tan naklen yayınlanacak.