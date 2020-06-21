Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi

Türkiye'yi yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek başkent ekibi, Muhammed Baygül'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı.



Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muhammed Baygül gelecek sezon da bizimle! Başarılı oyuncu ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladık. Başarılar Muhammed" ifadelerine yer verildi.

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