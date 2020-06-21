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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi

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Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyuncu Muhammed Baygül ile yeni sözleşme imzaladı.

Türkiye'yi yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek başkent ekibi, Muhammed Baygül'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muhammed Baygül gelecek sezon da bizimle! Başarılı oyuncu ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladık. Başarılar Muhammed" ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi

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