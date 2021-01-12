Türk Telekom, İsrail deplasmanında! Rakip Hapoel Bank Yahav...
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Türk Telekom, yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımına konuk olacak.
Kudüs'te oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta ilk 4 maç sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede yer alan Türk Telekom, rakibini deplasmanda yenmesi durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.
İsrail ekibi ise grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.
İki takım arasında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Türk Telekom, 98-94 kazanmıştı.
İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle