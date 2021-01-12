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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Türk Telekom, İsrail deplasmanında! Rakip Hapoel Bank Yahav...

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Türk Telekom, İsrail deplasmanında! Rakip Hapoel Bank Yahav...
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Türk Telekom, yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımına konuk olacak.

Kudüs'te oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka Tekfen 84-72 Türk Telekom
Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka Tekfen 84-72 Türk Telekom

Grupta ilk 4 maç sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede yer alan Türk Telekom, rakibini deplasmanda yenmesi durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.

İsrail ekibi ise grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Türk Telekom, 98-94 kazanmıştı.

 

Türk Telekom, İsrail deplasmanında Rakip Hapoel Bank Yahav...

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