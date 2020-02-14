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Spor Arena
Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:21,Son Güncelleme:/

Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko

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Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 mağlup etti ve Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç x, Mehmet Karabilecen x, Semih Vural x

Türk Telekom: Johnson xx 18, Muhammed Baygül xx 17, Fall x 7, Wiltjer xx 10 , Campbell xxx 19, Harris x 3, Metin Türen x 5, Polat Kaya x 2
Başantrenör: Burak Gören

Fenerbahçe Beko: Kalinic xx 17, Sloukas xx 11, De Colo xxx 19, Williams, Vesely xx 15, Ahmet Düverioğlu x 4, Melih Mahmutoğlu xx 10, Ali Muhammed x 5, Berkay Candan x 2,
Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 23-21 (Türk Telekom lehine)

Devre: 48-45 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 69-69
(BH-S)

Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko

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