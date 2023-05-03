Türk Telekom, 7Days EuroCup finalinde Gran Canaria ile karşılaşıyor

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Erkeklerde Avrupa basketbolunun 2 numaralı kupası olan 7Days EuroCup’ta final bugün İspanya’nın Gran Canaria ekibi ile temsilcimiz Türk Telekom arasında oynanacak. Final maçı statü gereği normal sezonu daha iyi konumda bitiren Gran Canaria’nın sahasında oynanacak. TSİ 22.00’de başlayacak olan karşılaşma TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. Kazanan ekip gelecek sezon THY EuroLeague’de mücadele edecek.

GRUPTA CANARİA’YA İKİ KEZ YENİLDİK

İki takım normal sezonda aynı grupta yer almış Gran Canaria iki maçı da kazanmıştı. Grubu rakibinin ardından ikinci bitiren Türk Telekom hem rövanşı hem de kupayı alma hedefinde. Daha önce Koraç Kupası, FIBA EuroCup ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayan başkent ekibi bugün galip gelirse tarihinin en büyük başarısına imza atacak. Telekom kazanırsa bu Türk ekiplerinin Avrupa’daki 14. şampiyonluğu olacak.

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G.SARAY VE DAÇKA KAZANMIŞTI

Daha önce Galatasaray ve Darüşşafaka’nın kazandığı bu kupada Frutti Extra Bursaspor da geçen sezon final oynamış ancak deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna’ya 80-67 yenilerek ikincilikte kalmıştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Takımımız, olağanüstü bir sezona imza atarken, Türk Telekom olarak, sporun her alanında değer üreten yaklaşımımızla sunduğumuz desteklerin başarıya ulaşmasını görmek bize gurur veriyor” dedi.