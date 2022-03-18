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Türk takımlarına ülke puanından kötü haber! Galatasaray elendi, ilk 15 şansı kalmadı ve...

#Galatasaray#Ülke Puanı#UEFA
Türk takımlarına ülke puanından kötü haber Galatasaray elendi, ilk 15 şansı kalmadı ve...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenmesinin ardından Türkiye'nin UEFA'daki sıralaması netleşti. İlk 15'in dışında kalıp son 31 yılın en kötü derecesi elde edilirken, 2023/24 sezonunda takım sayısı 1 düşmüş olacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansı da sona erdi. Türkiye'nin Avrupa'da mücadele edecek takım sayısı da düştü.

Türkiye'nin, sezonu ilk 15 içinde bitirme şansı kalmadı ve önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ne değil Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak. Ayrıca Avrupa'ya gidecek takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.

31 YILIN EN KÖTÜSÜ...

Türk kulüpleri, Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de imza atmış oldu. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı. Bu sezonu ise en iyi ihtimalle 19. sırada bitirmemiz kesinleşti.

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UEFA Ülkeler Sıralamasında ilk 15 dışına düşmemizle birlikte Avrupa'ya gidecek takım sayımız da 2024/25 ile birlikte 4 takıma düşecek.

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi ön elemesi
Lig İkincisi: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Lig Üçüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Lig Dördüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi

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#Galatasaray#Ülke Puanı#UEFA

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