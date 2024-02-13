Türk sporuna büyük destek! 25 federasyonla sponsorluk anlaşması...

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Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1 yarışlarının yapıldığı İntercity İstanbul Park’ın işletmecisi İntercity ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki 25 Spor Federasyonu arasında Araç Sponsorluğu Anlaşması imzalandı.

Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen imza töreni Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile ilgili federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sponsurluk anlaşması imza töreninde konuşan İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Türk sporuna ve sporcusuna 11 yıldır destek vermeye çalıştıklarını belirterek, “Şimdi bu sponsorlukları genişleterek 25 ayrı federasyonla araç sponsorluğu anlaşması imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Federasyonlarımızın çatısı altında yetişecek yeteneklerin kariyerlerine en ufak bir katkının bile çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Federasyonlarımızla imzaladığımız anlaşmanın da Türk sporu için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Onların çalışmalarına ve başarılarına sağlayacağımız en ufak bir katkı bile bizleri oldukça gururlandırıyor. Bu kapsamda 2024 yılı gündemlerimizden birisi de halka arz olacak. Süreçle ilgili başvurularımızı yaptık ve süreç devam ediyor. Türk sporunu ve sporcusunu desteklemeye her zaman devam edeceğiz.” dedi.

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25 ayrı Spor Federasyonu ile araç sponsorluğu anlaşması imzalandı

Sponsorluk anlaşması imzalanan federasyonlar arasında Türkiye Atıcılık Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Badminton Federasyonu, Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu, Türkiye E-Spor Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Hokey Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Kano Federasyonu, Türkiye Kürek Federasyonu, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Türkiye Ragbi Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Sutopu Federasyonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu bulunuyor.