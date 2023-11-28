Türk hakemliğinde ikinci 8 Mart vakası! Bazı hakemlere görev verilmeyecek

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Süper Lig’de dün sona eren 13. hafta mücadelesindeki bazı maçlarda yaşanan hakem hataları sonrası Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) sürpriz bir karar geldi. 8 Mart 2022’de dönemin MHK’si tarafından gerçekleştirilen operasyona benzerlikler içeren karar doğrultusunda bazı hakemlere ilk yarı sonuna dek görev verilmeyeceği bildirildi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu yaptığı açıklamada, “Hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi paylaşmak isterim” derken dinlendirilecek hakemlerin isimleri hakkında bilgi vermedi.

8 MART 2022’DE NE OLMUŞTU?

8 Mart 2022’de Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart 2022’de tarihin en büyük operasyonunu gerçekleştirerek, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge, Halis Özkahya, Alper Ulusoy’u listeden çıkarmış ve Özgür Yankaya’ya da sadece VAR’da görev verileceğini açıklamıştı. Söz konusu hakemler daha sonra Tahkim Kurulu’nda açtıkları davaları kazanınca, 1.5 ay aradan sonra sahalara dönmüştü.