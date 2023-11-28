×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Türk hakemliğinde ikinci 8 Mart vakası! Bazı hakemlere görev verilmeyecek

Güncelleme Tarihi:

#MHK#TFF#Süper Lig
Türk hakemliğinde ikinci 8 Mart vakası Bazı hakemlere görev verilmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 07:00

MHK, performansları düşük kalan isimleri dinlendirme kararı aldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, 8 Mart 2022’de 13 hakemin birden görevden el çektirildiği operasyonu andıran bir karar alarak, bazı isimlere ilk yarı sonuna kadar görev verilmeyeceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Süper Lig’de dün sona eren 13. hafta mücadelesindeki bazı maçlarda yaşanan hakem hataları sonrası Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) sürpriz bir karar geldi. 8 Mart 2022’de dönemin MHK’si tarafından gerçekleştirilen operasyona benzerlikler içeren karar doğrultusunda bazı hakemlere ilk yarı sonuna dek görev verilmeyeceği bildirildi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu yaptığı açıklamada, “Hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi paylaşmak isterim” derken dinlendirilecek hakemlerin isimleri hakkında bilgi vermedi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Burak Kızılhandan çağrıFenerbahçe'de Burak Kızılhan'dan çağrı! Haberi görüntüle

8 MART 2022’DE NE OLMUŞTU?

8 Mart 2022’de Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart 2022’de tarihin en büyük operasyonunu gerçekleştirerek, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge, Halis Özkahya, Alper Ulusoy’u listeden çıkarmış ve Özgür Yankaya’ya da sadece VAR’da görev verileceğini açıklamıştı. Söz konusu hakemler daha sonra Tahkim Kurulu’nda açtıkları davaları kazanınca, 1.5 ay aradan sonra sahalara dönmüştü.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan hakem kararlarına ilişkin açıklamaGalatasaray'dan hakem kararlarına ilişkin açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MHK#TFF#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!