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Türk futbolunun acı günü! 'Kör Galip' lakaplı Galip Haktanır hayatını kaybetti

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#Milli Takım#Galip Haktanır#Kör Galip
Türk futbolunun acı günü Kör Galip lakaplı Galip Haktanır hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 10:40

A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, 'Kör Galip' lapaklı Galip Haktanır 102 yaşında hayatını kaybetti.

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TFF'den Galip Haktanır için yapılan açıklama şu şekilde:

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

5'i A Millî Takım, 1'i de B Millî Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.

Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.

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#Milli Takım#Galip Haktanır#Kör Galip

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