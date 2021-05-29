Türk futboluna bomba gibi düşen mektup için ilk açıklama! İlk imza Ahmet Nur Çebi'den

Spor Arena / Tahir KUM - Türk futbolunun gündemine adeta bomba gibi düşen Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdiği mektup konusunda ilk resmi açıklama, vakfın başkan yardımcısı Mehmet Fatih Saraç’tan geldi...

Saraç, Hürriyet Gazetesi’nin dün gündeme taşıdığı Süper Lig’de 2020-21 sezonunun son 8 haftasının incelenmesi talebiyle ilgili olarak Riva’daki TFF merkezine gönderilen bu mektuba ilk imzayı atan kişinin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olduğunu açıkladı.

DEDİKODULAR SON BULACAK

Aynı zamanda Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Fatih Saraç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Kulüpler Birliği Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi olarak şunu bilmenizi isterim ki, Türk futbolunun her türlü şaibeden uzak olması, marka değerinin korunması ve sosyal medyada çıkan çeşitli dedikoduların son bulması maksadıyla, bir kulüp başkanımızın konu ile ilgili teklifi üzerine bu talebin yönetim kurulunda imzaya açılmasını isteyip ilk imzayı atan ve söz konusu mektubun Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilmesi talimatını veren kişi sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi’dir” dedi.