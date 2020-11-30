Turgutluspor şampiyonluk ateşini yaktı!
Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta art arda üçüncü galibiyetini lider Eyüpspor’u evinde 2-1 yenerek alan Turgutluspor, rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirip şampiyonluk ateşini alevlendirdi.
Geçen sezon 3’üncü Lig Play-Off finalinden çıkıp 5 yıl aradan sonra döndüğü ligde müthiş bir başarı ivmesi yakalayan Turgutlu, 5’te 5’le lider başlayıp ardından 3 mağlubiyetle koltuğu kaptırdığı grupta zirve yarışında tekrar iddialı konuma geldi.
Grupta Eyüpspor 12 maçta 28 puanla liderliğini sürdürerken, ikinci basamaktaki Turgutluspor’un 27 puanı bulunuyor.
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