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GeriFutbol Turgutluspor şampiyonluk ateşini yaktı!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Turgutluspor şampiyonluk ateşini yaktı!

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Turgutluspor şampiyonluk ateşini yaktı!
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Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta art arda üçüncü galibiyetini lider Eyüpspor’u evinde 2-1 yenerek alan Turgutluspor, rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirip şampiyonluk ateşini alevlendirdi.

Geçen sezon 3’üncü Lig Play-Off finalinden çıkıp 5 yıl aradan sonra döndüğü ligde müthiş bir başarı ivmesi yakalayan Turgutlu, 5’te 5’le lider başlayıp ardından 3 mağlubiyetle koltuğu kaptırdığı grupta zirve yarışında tekrar iddialı konuma geldi.

Grupta Eyüpspor 12 maçta 28 puanla liderliğini sürdürerken, ikinci basamaktaki Turgutluspor’un 27 puanı bulunuyor.

 

Turgutluspor şampiyonluk ateşini yaktı

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