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Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, Filistin'de öldürülen bebekler için gözyaşları içerisinde dünyaya seslendi!

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#Filistin#İsrail#Ons Jabeur
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, Filistinde öldürülen bebekler için gözyaşları içerisinde dünyaya seslendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 08:57

WTA Finalleri'nde mücadele eden Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, Marketa Vondrousova'yı mağlup ettiği maçın ardından yaptığı konuşmada Filistin'de İsrail tarafından öldürülen çocuklar için gözyaşı döktü ve kazanacağı ödülün bir kısmını Filistinliler için bağışlayacağını açıkladı.

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Kadın tenisinde sezon sonu turnuvası heyecanı, Meksika'nın Cancun şehrinde devam ediyor. Dünya 7 numaralı Ons Jabeur, turnuvanın ikinci maçında Wimbledon finalinde yenildiği Marketa Vondrousova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Tunuslu tenisçi, maçın ardından verdiği kort için röportajda duygusal anlar yaşadı.

Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu ancak dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı mutsuz olduğunu söyleyen Ons Jabeur; "Her gün çocukların ve bebeklerin öldüğünü görmek çok zor, yürek parçalayıcı. Kazanacağım para ödülünün bir kısmını Filistinlilere yardım içn bağışlayacağım. Şu anda tenis konuşmam lazım ama yapamıyorum, kusura bakmayın. Bu politik bir mesaj değil, tamamen insani bir mesaj. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

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Ons Jabeur, konuşması sırasında gözyaşlarına engel olamadı.

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#Filistin#İsrail#Ons Jabeur

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