Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, Filistin'de öldürülen bebekler için gözyaşları içerisinde dünyaya seslendi!

Kadın tenisinde sezon sonu turnuvası heyecanı, Meksika'nın Cancun şehrinde devam ediyor. Dünya 7 numaralı Ons Jabeur, turnuvanın ikinci maçında Wimbledon finalinde yenildiği Marketa Vondrousova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Tunuslu tenisçi, maçın ardından verdiği kort için röportajda duygusal anlar yaşadı.

Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu ancak dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı mutsuz olduğunu söyleyen Ons Jabeur; "Her gün çocukların ve bebeklerin öldüğünü görmek çok zor, yürek parçalayıcı. Kazanacağım para ödülünün bir kısmını Filistinlilere yardım içn bağışlayacağım. Şu anda tenis konuşmam lazım ama yapamıyorum, kusura bakmayın. Bu politik bir mesaj değil, tamamen insani bir mesaj. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

Ons Jabeur, konuşması sırasında gözyaşlarına engel olamadı.

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:



“I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy... I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU