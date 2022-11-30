Canlı Anlatım: Tunus Fransa maçı

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Tunus ile Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Tunus: 0
Fransa: 0
Goller
Dünya Kupası'nda son 16'yı garantileyen Fransa'nın bugünkü rakibi Tunus olacak. Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. İşte, Tunus-Fransa maçı hakkında güncel bilgiler...
Tunus-Fransa maçı bugün oynanacak. Tunus-Fransa maçı 30 Kasım saat 18:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Tunus: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.
Fransa: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Guendouzi, Tchouameni, Fofana, Veretout, Kolo Muani, Coman.