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Canlı Anlatım: Tunus Fransa maçı

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#Tunus-Fransa Maçı#Tunus-Fransa Maçı Ne Zaman#Dunyakupası
Canlı Anlatım: Tunus Fransa maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 09:33

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Tunus ile Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Tunus: 0

Fransa: 0

Goller

Dünya Kupası'nda son 16'yı garantileyen Fransa'nın bugünkü rakibi Tunus olacak. Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. İşte, Tunus-Fransa maçı hakkında güncel bilgiler...

Tunus-Fransa maçı bugün oynanacak. Tunus-Fransa maçı 30 Kasım saat 18:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Tunus: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.

Fransa: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Guendouzi, Tchouameni, Fofana, Veretout, Kolo Muani, Coman.

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