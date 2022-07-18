Tümer Metin'in babası Ali Metin yaşamını yitirdi

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Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Tümer Metin, babası Ali Metin'i kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tümer Metin, "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı’nda defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

TÜMER METİN KİMDİR?

Zonguldakspor altyapısında futbola başlayan Tümer Metin, burada 1993 senesinde Zonguldakspor A takımına yükseldi. Üç sene Zonguldakspor'da başarılı bir performans sergiledikten sonra 1993-1994 sezonunda Karadeniz yöresinin güçlü takımlarından Samsunspor'a transfer oldu. Samsunspor'da takıma bir sene sonra katılan İlhan Mansız'la güçlü bir ofansif ikili olan Tümer Metin, 2001-02 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'daki ilk senesinde orta derece bir performans sergilese de Beşiktaş'ın 100. yılı olan 2002-2003 sezonunda Süper Lig Şampiyonu oldu. Aynı sezon Beşiktaş'la UEFA Kupasında çeyrek final oynayarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki en iyi derecesinde pay sahibi oldu. 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ın rakiplerinden olan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Fenerbahçe'deki ilk senesinde Süper Lig Şampiyonu oldu ve Tümer Metin bu başarıda önemli pay rol oynadı. Askerlik sorunları yüzünden 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında Yunanistan'ın Larissa takımına kiralandı. 2009-2010 sezonu başında Türkiye'ye geri döndü. Ara transfer döneminde tekrar Larissa'ya transfer oldu.

2011-2012 sezonu öncesi Super League (Yunanistan) ekibi Kerkyra'ya transfer olan Tümer Metin, Kerkyra ile Yunanistan macerasını ve aktif futbol hayatını sonlandırarak 10 Aralık 2011'de futbolu bıraktı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

34 kez milli takımlara çağrılan Tümer Metin, 2 kez Türkiye A2 milli futbol takımı, 32 kez de Türkiye A milli takım forması olmak üzere toplam 34 kez milli formayı giymiştir.