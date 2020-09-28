Tümer Metin ve Tuncay Şanlı'dan Galatasaray - Fenerbahçe değerlendirmesi! 'Maçın yıldızı...'

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında yapılan yorumlar şu şekilde:

Tuncay Şanlı: "Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Galatasaray'da ise Luyindama maçın yıldızıydı. Falcao'nun ceza alanında hiç topla buluşmadığı ikinci maçı oldu. Fenerbahçe'de oynayan iki yeni stoper vardı ama savunmada sorun yaşamadılar. Stoper bölgesi Fenerbahçe'nin 2-3 yıldız problemli olan bir bölgesiydi."

"Luiz Gustavo inanılmaz bir maç çıkardı. Altay da çok konsantreydi, inanılmaz birkaç pozisyon çıkardı. Orta sahada topa hakim olan bir Fenerbahçe, ileride üretkenlik kazandıkça keyif verecektir. Galatasaray'da ise Luyindama'ya parantez açmak lazım. Müthiş oynadı."

"HERKES %51 GALATASARAY DİYORDU AMA..."

Tümer Metin: Fenerbahçe'nin orta sahası, Galatasaray'a galip geldi. Hem defansif olarak, hem de topu tutma anlamında galip geldi. Galatasaray'ın ileri uçtaki ayakları eriyip gittiler. Üretim anlamında Fenerbahçe'de negatif olarak yazabileceğimiz çok şey var ama maç önüne dönelim, Galatasaray'ın 4 maçlık gelişimi, Avrupa dahil, herkes için yüzde 51 Galatasaray'a veriyordu. Biz de Galatasaray'ın oyununu biliyoruz diyorduk.

"TAYLAN VE FEGHOULI KAYBOLDU"

Son 2 haftanın yıldızı Taylan ilk yarıda kayboldu, Feghouli kayboldu. Arda çizgiye basınca atak devamlılığı kayboldu Galatasaray'da. Fenerbahçe topu kazandığında pasif olan bir Galatasaray izledik. Basmak istediler ama tecrübeli Sosa bir pasla çıktı, yetenekli Gustavo bir pasla çıktı.

"SADECE BELİRLİ BÖLÜMLER VAR"

İkinci yarıda iki takım da bir durdu, o durma son yıllara sirayet eden bir şey. Hoca da buradan heybeye bir şey atar ama iki takımı da düşününce oyunun belli yerlerini iyi oynadıkları bölümler var.

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