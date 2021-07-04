Tüm ülke Ben Brereton'ı konuşuyor! Oyun yöneticisinin yakaladığı detay, kaderini değiştirdi...

Spor Arena Dış Haber - Copa America'da çeyrek finale yükselen Şili'de performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ben Brereton'ın milli takım formasını giyme hikayesi şaşırttı.

Turnuvada 1 gol atıp 1 de asist yapan ve İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers forması giyen Brereton aslında İngiltere'de doğup büyüyen ve futbola Ada'da başlayan bir futbolcu ancak ailesinde var olan küçük bir detay, 22 yaşındaki forvetin kariyerinin tamamen değişmesine neden oldu.

Babası İngiliz olan Brereton alt yaş kategorilerinde İngiltere Milli Takımı formasını giymiş ve 2017'de Avrupa şampiyonu olan takımın önemli bir parçası olmuştu. Dünyanın en önemli futbol menajerlik oyununun gözlemcilerinden biri, 22 yaşındaki golcünün 2018 yılında kulübe verdiği röportajı hatırladı ve Brereton'ın kariyerini tamamen değiştirecek hamleyi yaptı.

ÖNCE OYUNDA PROFİLİ DEĞİŞTİ, SONRA TÜM KARİYERİ...

İngiliz The Athletic'ten Nick Miller'ın kaleme aldığı geniş kapsamlı habere göre menajerlik oyunu için Şilili futbolcuları yakın takibe alan gözlemci Alvaro Perez, Ben Brereton'ın Blackburn Rovers maç günü dergisine yaptığı açıklamada annesinin Şilili olduğunu ve Şili Milli Takımı'nda forma giyebileceğini söylemesinin ardından önce genç golcünün oyundaki profiline uyruk olarak Şili'yi ekledi.

"Ben yarı İngiliz, yarı Şilili bir futbolcuydu. Forvet konusunda sorunlarımız vardı. Edu Vargas'ın yaşı ilerlemişti, Alexis Sanchez sakatlıklarla boğuşuyordu ve son maçlarda birçok forvet oyuncusu denemiştik. Bu nedenle arkadaşlarımla birlikte Brereton'ın milli takıma çağrılabileceğini vurgulamak için sosyal medyada kampanya başlattık" diyen Perez, #BreretonALaRoja hastag'i ile tüm ülkenin Ben Brereton'ı tanımasını sağladı.

ÖNCE VATANDAŞLIK ALDI, SONRA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Sonrasında Brereton Preston'a karşı kaydettiği golle bu kez ülke medyasında gündem oldu. 2020 Temmuz ayında Brereton'ın Şilili olduğunu fark eden milli takım yetkilileri, Brereton ve ailesi ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin ardından 22 yaşındaki golcü Şili vatandaşlığı için resmi başvuru yaparak çifte vatandaşlık hakkı kazandı.

Şili Milli Takımı Teknik Direktörü Martin Lasarte ve sportif direktör Francis Cagigao, yaşanan bu gelişmeler sonrasında Brereton'ın her maçını izlemeye başladı. Sportif direktör Cagigao, "Ocak ayından itibaren onun Blackburn'le her maçını izlemeye başladık. Mart ayının başında ise onu milli takıma çağırmaya ikna olduk" diyerek Brereton'a verdikleri önemi ifade etti. Mayıs ayında Dünya Kupası elemeleri için ilk kez Şili Milli Takımı'na çağrılan 22 yaşındaki forvet, ardından Copa America kadrosunda da kendisine yer buldu.

İSPANYOLLAR İNANMADI, HAVALİMANINDA ALIKOYDU

Büyük sevinç yaşayan ve Copa America kampı için Şili'ye seyahat etmek isteyen Ben Brereton, İngiltere'de Şili'ye direkt uçuş olmadığı için önce Londra'dan Madrid'e oradan da başkent Santiago'ya gitmesi gerekiyordu ancak havalimanında ufak bir problemle karşılaştı. Çifte vatandaşlığı olmasına karşın, İspanyol yetkililerin kendisinin futbolcu olduğuna inanmaması nedeniyle bir süre havalimanında beklemek zorunda kaldı. Ardından Şili Futbol Federasyonu'nun gerekli belgeleri göndermesiyle Brereton, Copa America kadrosuna katıldı.

AŞI KAMPANYASI YÜZÜ OLDU

Şili Milli Takımı kariyeri ilginç bir şekilde başlayan Brereton, turnuvada gösterdiği performansla ülkenin en popüler sporcularından biri haline geldi. Öyle ki Şili Spor Bakanı Cecilia Perez Jara, ülkedeki gençleri koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek için Brereton'a bir video çektirdi ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Konuyla ilgili olarak Sportif Direktör Cagigao, Ben'in popüler biri olmaya başladığının farkındayız çünkü onun yaşadığı durumla her zaman karşılaşmıyoruz. Bence çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben'in de ayakları yere sağlam basmalı, zaten onun karakteri de böyle. Ancak aynı zamanda futbol bizim işimiz ve basının da onun bu durumunu fazla büyütmemesi gerekiyor" dedi.