Tuğba Şenoğlu ile Burhan İvegin nişanlandı! Törene Zehra Güneş ve sevgilisi Eren Dişli damga vurdu

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VakıfBank formasıyla CEV Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Tuğba Şenoğlu ile basketbol antrenörü Burhan İvegin nişanlandı.

Mersin’in Tatsus ilçesindeki tarihi Elifhatun Konağı’nda düzenlenen nişan töreninde Şenoğlu ve İvegin çiftini; voleybolun yıldız isimlerinden İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara’da forma giyen Ebrar Karakurt, VakıfBank’tan Zehra Güneş ile Buket Gülübay, Fenerbahçe Opet’ten Beliz Başkır ve davetliler yalnız bırakmadı.

ZEHRA GÜNEŞ VE SEVGİLİSİ DAMGA VURDU

Tuğba Şenoğlu'nun nişanına Zehra Güneş ve sevgilisi Eren Dişli damga vurdu. Daha önce de fotoğraflar paylaşan çiftin nişandaki görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Birlikte fotoğraflarını paylaşan Zehra'nın Eren Dişli'ni kalbine etiketlemesi de dikkat çekti.

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TUĞBA ŞENOĞLU'NUN NİŞANLISI BURHAN İVEGİN KİMDİR?

Burhan İvegin Vakıfbank'ın Corporate Basketbol Ligi'nde mücadele eden basketbol takımının antrenörüdür. Antrenörlük kariyerinin 8. yılında olan Burhan İvegin,İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü & Beşiktaş Spor Kulübü'nde görev aldı. Burhan İvegin,İstanbul Üniversitesi Spor Kulübünde Asistan koçluk görevi yaptı.

Burhan İvegin ayrıca uzun yıllar A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen eski basketbolcu Şaziye İvegin'in kardeşi.

ZEHRA GÜNEŞ'İN SEVGİLİSİ EREN DİŞLİ KİMDİR?

Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli, Sırma Grup sahibi Davut Dişli’nin en küçük oğlu. Tam adı Eren Ali olan Dişli, 2000 yılında dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam eden Dişli, lise öğrenimini ise Saint Benoit Lisesi’nde tamamladı. Üniversite’de okuduğu bölümün aksine sinema ile yakından ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan Eren Dişli, çok kısa bir zaman önce yeni projesini de tanıtmıştı.

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