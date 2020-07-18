Tugay Kerimoğlu: 'Jesse Sekidika, Galatasaray'ın oyuncusu değil!'

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği maç öncesinde beIN Sports yorumcusu Tugay Kerimoğlu'ndan flaş sözler geldi.

Kerimoğlu, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı eleştirirken ''Jesse Sekidika, Galatasaray'ın oyuncusu değil. Maç kurtaramaz, süre aldığı bölümde etkinliği yok. Yanlış anlamasın ama doğru şeyleri de söylemem gerek.'' sözlerini kullandı.

SEKIDIKA: ''ŞANSSIZ ANLAR YAŞADIM''

Sekidika ise maç öncesi yaptığı açıklamada ''Son maçlarda iyi sonuçlar alamadık. Kendi evimizdeki son maçı kazanmak istiyoruz. Son zamanlarda, son dakikalarda oyuna girdim. Yorum yapması kolay değil, şanssız anlar yaşadım. Futbolda bu da var. Umarım daha iyi olur.'' şeklinde konuştu.

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