MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTugay Kerimoğlu: 'Jesse Sekidika, Galatasaray'ın oyuncusu değil!'
GeriFutbol Tugay Kerimoğlu: 'Jesse Sekidika, Galatasaray'ın oyuncusu değil!'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.07.2020 - 20:30,Son Güncelleme:

Tugay Kerimoğlu: 'Jesse Sekidika, Galatasaray'ın oyuncusu değil!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tugay Kerimoğlu: 'Jesse Sekidika, Galatasaray'ın oyuncusu değil!'
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Göztepe ile karşılaşacağı maç öncesinde Tugay Kerimoğlu'ndan çarpıcı yorumlar geldi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği maç öncesinde beIN Sports yorumcusu Tugay Kerimoğlu'ndan flaş sözler geldi.

Kerimoğlu, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı eleştirirken ''Jesse Sekidika, Galatasaray'ın oyuncusu değil. Maç kurtaramaz, süre aldığı bölümde etkinliği yok. Yanlış anlamasın ama doğru şeyleri de söylemem gerek.'' sözlerini kullandı.

SEKIDIKA: ''ŞANSSIZ ANLAR YAŞADIM''

Sekidika ise maç öncesi yaptığı açıklamada ''Son maçlarda iyi sonuçlar alamadık. Kendi evimizdeki son maçı kazanmak istiyoruz. Son zamanlarda, son dakikalarda oyuna girdim. Yorum yapması kolay değil, şanssız anlar yaşadım. Futbolda bu da var. Umarım daha iyi olur.'' şeklinde konuştu.

Tugay Kerimoğlu: Jesse Sekidika, Galatasarayın oyuncusu değil

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle