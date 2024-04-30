Tuchel, Real Madrid'e gol atacak Bayern'li oyuncuyu açıkladı! Ancelotti'nin cevabı...

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Bundesliga şampiyonluğunu Bayer Leverkusen'e kaptıran Alman devi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid'i sahasında konuk edecek.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bayern Münih Teknik Direktörü Tomas Tuchel, takımdaki sakatlıklara değindi.

Sakatlıktan dönen Serge Gnabry için "Serge Gnabry gol atacak. Bu olacak. Nasıl bildiğimi bilmiyorum ama olacak." ifadelerini kullandı.

Alman teknik direktör Tuchel'in Gnabry hakkında yaptığı açıklamalara karşılık olarak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Vinicius Junior'un gol atma şansının sol bek Ferland Mendy'den daha fazla olduğunu belirtti.

Bugünkü karşılaşmanın ardından Bayern Münih ve Real Madrid, rövanş maçı için 8 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da yeniden karşılaşacak.

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İki maçın sonunda avantajı elde eden takım 1 Haziran'da İngiltere Wembley finalinde Paris Saint-Germain veya Borussia Dortmund ile karşılaşacak.