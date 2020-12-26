Tuchel için şok iddia! Başakşehir maçında yaptığı hareket sonu oldu

Spor Arena Dış Haber - Fransız devi Paris Saint Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verilmişti. Alman teknik adam ve takımdaki tüm futbolcuların şaşkınlıkla karşıladığı kararın sebebinin Başakşehir maçı olduğu iddia edildi.

8 Aralık'ta oynanan PSG - Başakşehir maçı 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifadesi sonrası yarıda kalmıştı.

OYUNCULARIN SAHAYI TERK ETMELERİNE İZİN VERMEDİ

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; Tuchel sahanın karışmasının ardından futbolcularının sahayı terk etme kararına tepki gösterdi. Futbolcularının soyunma odasına gitmelerine izin vermek istemeyen Alman teknik adam, sahada futbolcularına yaşananların komplo olduğuna yönelik bir konuşma yaptı.



Haberde Tuchel'in geçen yıldan bu yana sportif direktör Leonardo ile arasının bozuk olduğu ancak bu davranışının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

GULBRANDSEN'E 'OLAYA MÜDAHALE ETME' DEMİŞ

Tuchel'in maç içerisinde Başakşehir'in golcüsü Gulbrandsen'e "Eğer ırkçı ifadeyi duymadıysan olaya müdahale etme" dediği de vurgulandı. PSG - Başakşehir maçı bir sonraki gün kaldığı yerden oynanmış ve Fransız devi mücadeleyi 5-1 kazanmıştı.

AS'in Tuchel ve Gulbrandsen arasında geçtiğini iddia ettiği diyalog şöyle:

- Tuchel: Onu duydun mu?

- Gulbrandsen: Hayır onu duymadım ama...

- Tuchel: O zaman...

- Gulbrandsen: Ama o söyledi!

- Tuchel: Bilmiyorsun, çünkü duymadın.

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