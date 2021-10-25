TTF Başkan Adayı Osman Tural, hedeflerini anlattı

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Tural, 2012-2014 yıllarında Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlattı.

Eski PTT Genel Müdürü Tural, 33 yıl kamu yönetiminde çalıştığını, en son Danıştay üyesi olarak görev yaptığını ve emekli olduğunu belirtti.

Tenis Federasyonunda daha önce yönetim kurulu üyeliği de yapan Tural, güven duyulan, ortak karar alınan, ilke ve standartları olan bir federasyon hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı.

"Türk tenisinin, güven, şeffaflık, ulaşılabilirlik, açık ve çok yönlü iletişim, birleştiricilik gibi farklı birçok konuda ihtiyaçlarının olduğunu görmekteyiz." diyen Tural, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tenisi bir kişinin, bir kulübün ve tek bir anlayışın sunduğu ya da sunabileceği yaklaşımlarla yönetilemez. Tenisin tüm paydaşlarının bir araya gelerek yenilikçi bir anlayış ve yaklaşım ile bu ihtiyaçların giderilebileceğine inanıyoruz. Türk tenisinin tüm paydaşlar tarafından işaret edilen adı konmuş ya da konmamış ihtiyaçları, yenilik beklentileri ve gelişim hedeflerini değerlendirecek ekibimizi ve projelerimizi tanıtmak üzere bir araya geldik. Ekibimizde tenisin tüm paydaşlarına ama özellikle de profesyonel sporculara yer vermek suretiyle tenisin tenisçiler eliyle yönetilmesine imkan sağlamaya çalıştık."

Tural, güven duyulan bir federasyon yapısı oluşturacaklarının altını çizerek, "Hangi alanda bir yönetimden bahsediyor olacak olursanız olun öncelikle olması gereken şey güven. Türk tenisinin en önemli ihtiyaçlarından birisi güven eksikliği. Dolayısıyla biz güven duyulan bir ekip, yönetim ve yönetim anlayışını ortaya koymak üzere bir araya gelmiş bir ekibiz." diye konuştu.

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Federasyonda ortak karar alınacağına vurgu yapan Tural, "Yönetim kurulu kararlarımızın tamamını paydaşlarımıza, kamuoyuna ilan edeceğiz. Seçilmemiz durumunda ilk 3 ay içinde tenisin tüm paydaşlarının ayrı ayrı kurullarını oluşturacağız. Temsil edilecek kurullar vasıtayla yönetim sürecine katılma imkanı bulacaklar. Kararları, onların dahil olduğu bir mekanizmayla veriyor olacağız." şeklinde görüş belirtti.

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Tural, federasyonda şu an ilke ve standartlardan yoksun bir yapının olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"İlke ve standartları olmayan, neyi, ne zaman, nasıl ve kimin tarafından yapılacağının belirlenmediği bir yönetim anlayışının başarılı olması mümkün değil. 'Ben federasyon başkanıyım, her şeye ben karar veririm, her şeyi ben bilirimle' yola çıkan anlayış ancak kendi anlayışı kadar başarılı olur. Sadece kendi bilgisi kadar başarılı olur. Bu başarı da sürekli olmaz. Sürekli yapılan hatalar zincirine dönüşür. Paydaşlarımızla ilke ve standartlarımızı ortaklaşa belirleyeceğiz."

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Antrenörlerin eğitimine önem vereceklerini söyleyen Tural, performans tenisi için ulusal bir model ve kimlik oluşturacaklarını dile getirdi.

Yatırım önceliklerinin sporcu olacağını belirten Tural, devlete yük olmadan sponsorlarla performans tenisini belli bir noktaya getirecek modeli oluşturacaklarını anlattı.

Osman Tural'ın ekibinde yer alan eski milli sporcular İpek Şenoğlu ve Haluk Akkoyun ise tenisin içinden geldiklerini, Türk tenisinin başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.