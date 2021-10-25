TTF Başkan Adayı Osman Tural, hedeflerini anlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Romaya 6 gol atan mütevazı takım Bodonun sırrı: Bir savaş pilotuRoma'ya 6 gol atan mütevazı takım Bodo'nun sırrı: Bir savaş pilotu#Bodo/Glimt
İlk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...İlk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...#RUSYA
Taksi bilmecesi devam ediyor Rakamlar inanılacak gibi değil Taksi bilmecesi devam ediyor! 'Rakamlar inanılacak gibi değil'#Sarı Taksi
10 büyükelçi tepkisi: Türkiyede iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahale10 büyükelçi tepkisi: Türkiye'de iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahale#Mustafa Şentop
Dünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdularDünya şokta... Ünlü sporcuyu sokak ortasında vurdular!#Alex Quiñónez
ABden flaş koronavirüs ilacı açıklamasıAB'den flaş koronavirüs ilacı açıklaması #Koronavirüs
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü İşte sır hastalığın belirtileri...Oda spreyinden bulaştı, 2 kişiyi öldürdü! İşte sır hastalığın belirtileri...#Oda Spreyi
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Uygulama ilk defa yarın başlıyorMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Uygulama ilk defa yarın başlıyor#Milli Eğitim Bakanlığı
Yüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli olduYüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli oldu#Kış Turizmi
Ceza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu Ve karar verildiCeza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu! Ve karar verildi#Öğretim Görevlisi
TFFde kritik MHK zirvesi başladı Yeni başkan...TFF'de kritik MHK zirvesi başladı! Yeni başkan...#Mhk
Futbolcu Gökhan Çıradan boşanan Selin Ciğerciye basketçi sevgiliFutbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili#Selin Ciğerci
HABERLERSpor Arena Haberleri Tenis Haberleri

TTF Başkan Adayı Osman Tural, hedeflerini anlattı

#Tenis#Osman Tural#Tenis Federasyonu
TTF Başkan Adayı Osman Tural, hedeflerini anlattı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkan Adayı Osman Tural, hedeflerini anlattı.

Haberin Devamı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Tural, 2012-2014 yıllarında Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlattı.

Eski PTT Genel Müdürü Tural, 33 yıl kamu yönetiminde çalıştığını, en son Danıştay üyesi olarak görev yaptığını ve emekli olduğunu belirtti.

Tenis Federasyonunda daha önce yönetim kurulu üyeliği de yapan Tural, güven duyulan, ortak karar alınan, ilke ve standartları olan bir federasyon hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı.

"Türk tenisinin, güven, şeffaflık, ulaşılabilirlik, açık ve çok yönlü iletişim, birleştiricilik gibi farklı birçok konuda ihtiyaçlarının olduğunu görmekteyiz." diyen Tural, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tenisi bir kişinin, bir kulübün ve tek bir anlayışın sunduğu ya da sunabileceği yaklaşımlarla yönetilemez. Tenisin tüm paydaşlarının bir araya gelerek yenilikçi bir anlayış ve yaklaşım ile bu ihtiyaçların giderilebileceğine inanıyoruz. Türk tenisinin tüm paydaşlar tarafından işaret edilen adı konmuş ya da konmamış ihtiyaçları, yenilik beklentileri ve gelişim hedeflerini değerlendirecek ekibimizi ve projelerimizi tanıtmak üzere bir araya geldik. Ekibimizde tenisin tüm paydaşlarına ama özellikle de profesyonel sporculara yer vermek suretiyle tenisin tenisçiler eliyle yönetilmesine imkan sağlamaya çalıştık."

Tural, güven duyulan bir federasyon yapısı oluşturacaklarının altını çizerek, "Hangi alanda bir yönetimden bahsediyor olacak olursanız olun öncelikle olması gereken şey güven. Türk tenisinin en önemli ihtiyaçlarından birisi güven eksikliği. Dolayısıyla biz güven duyulan bir ekip, yönetim ve yönetim anlayışını ortaya koymak üzere bir araya gelmiş bir ekibiz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Federasyonda ortak karar alınacağına vurgu yapan Tural, "Yönetim kurulu kararlarımızın tamamını paydaşlarımıza, kamuoyuna ilan edeceğiz. Seçilmemiz durumunda ilk 3 ay içinde tenisin tüm paydaşlarının ayrı ayrı kurullarını oluşturacağız. Temsil edilecek kurullar vasıtayla yönetim sürecine katılma imkanı bulacaklar. Kararları, onların dahil olduğu bir mekanizmayla veriyor olacağız." şeklinde görüş belirtti.

TTF Başkan Adayı Osman Tural, hedeflerini anlattı

Haberin Devamı

Tural, federasyonda şu an ilke ve standartlardan yoksun bir yapının olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"İlke ve standartları olmayan, neyi, ne zaman, nasıl ve kimin tarafından yapılacağının belirlenmediği bir yönetim anlayışının başarılı olması mümkün değil. 'Ben federasyon başkanıyım, her şeye ben karar veririm, her şeyi ben bilirimle' yola çıkan anlayış ancak kendi anlayışı kadar başarılı olur. Sadece kendi bilgisi kadar başarılı olur. Bu başarı da sürekli olmaz. Sürekli yapılan hatalar zincirine dönüşür. Paydaşlarımızla ilke ve standartlarımızı ortaklaşa belirleyeceğiz."

Haberin Devamı

Antrenörlerin eğitimine önem vereceklerini söyleyen Tural, performans tenisi için ulusal bir model ve kimlik oluşturacaklarını dile getirdi.
Yatırım önceliklerinin sporcu olacağını belirten Tural, devlete yük olmadan sponsorlarla performans tenisini belli bir noktaya getirecek modeli oluşturacaklarını anlattı.

Osman Tural'ın ekibinde yer alan eski milli sporcular İpek Şenoğlu ve Haluk Akkoyun ise tenisin içinden geldiklerini, Türk tenisinin başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tenis#Osman Tural#Tenis Federasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!