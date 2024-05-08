TSYD’de Oğuz Tongsir bir kez daha başkan seçildi

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Oğuz Tongsir, 499 oyla yeniden başkan seçildi. Diğer başkan adayı İsmail Er ise 196 oy aldı.
TSYD Olağan Seçimli Genel Kurul’u, Levent Tesisleri’nde gerçekleşti. Mevcut başkan Oğuz Tongsir ile İsmail Er’in yarıştığı başkanlık seçiminde kazanan 499 oyla Tongsir oldu. İsmail Er de 196 oy aldı.
Oğuz Tongsir, 3 yıl daha TSYD Genel Başkanlık görevini yürütecek.
Tongsir'in yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
Yönetim Kurulu:
Nuri İmre
Recep Çınar
Adnan Poyraz
Murat Taşkın
Bülent Karadaş
Kemal Çağlayan
İlhan Öztat
Emin Demir
Mustafa Karagöl
Rafet Topçu
Hilmi Türkay
Ahmet Fisunoğlu
Aygün Özipek
Bahri Havadır
Yönetim Kurulu (Yedek)
Gürel Yurttaş
Sezgin Gelmez
Serkan Şenyürek
Sedat Yılmaz
Bertuğ Kaytaz
Mehmet Yenikaynak
Murat Polat
Osman Başkır
Arslan Güven
Coşkun Kamaç
Abdülkadir Bıyıklı
Üstün Tuncer
Abdullah Yiğit
Cem Geçim
Denetleme Kurulu
Yusuf Dursun
Gökhan Akengin
Mehmet Akgüneş
Denetleme Kurulu (Yedek)
Namık Özbek
Yalçın Türk
Cemal Öner
Disiplin Kurulu
Yaşar Saygı
Suavi Yardımoğlu
Tunç Kayacı
Ahmet Geven
Osman Çavuşoğlu
Disiplin Kurulu (Yedek)
Orhan Can
Ferdal Uzundurukan
Yücel Telören
Aybars Hünalp
Mehmet Büyükkırcalı