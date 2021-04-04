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eSpor
Haber Giriş: 04.04.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

TSM, Ottinger ile iRacing’e giriş yaptı

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TSM, Ottinger ile iRacing’e giriş yaptı

TSM, iRacing alanında uzmanlaşmış bir organizasyon olan William Byron eSports ile anlaşarak sim racing alanına giriş yaptı.

Team SoloMid (TSM), 30 Mart 2021 tarihinde, 2020 eNASCAR Coca-Cola iRacing Series şampiyonu Nick Ottinger ile anlaştığını açıkladı. Bu, Kuzey Amerikalı espor organizasyonunun bir sim race sürücüsüyle ilk anlaşması.

27 yaşındaki Amerikalı sim race oyuncusu, şu anda ENASCAR Coca-Cola iRacing Series’in 10. sezonunda yarışıyor.  Uzun kariyeri boyunca pek çok başarı elde etmiş olsa da en parlak dönemini geçtiğimiz sene 2020 eNASCAR Coca-Cola iRacing Series şampiyonluğunu elde ederek yaşadı.

Ottinger yapılan açıklamada şu şekilde konuştu: “TSM de rekabetçi sahnede yer alıp kazanmaya oynayan bir vizyona sahip. TSM gibi büyük bir organizasyonla ortaklık kurma fırsatını kaçıramazdım. TSM’de bir sürücü olarak elde etmek istediğim pek çok zafer var. TSM ailesine katılan ilk sin race oyuncusu olmak bile benim için çok büyük bir başarı.”

Yapılan resmi açıklamada Ottinger’in TSM’e katılışı “William Byron eSports ortaklığı altında” olarak geçti. Bunun ne demek olduğuna dair kesin bir açıklama bulunmamakla birlikte 2021 eNASCAR Coca-Cola iRacing Series bitene kadar oyuncunun hâlâ William Byron eSports için oynadığı anlaşılıyor.

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