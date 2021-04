TSM, Ottinger ile iRacing’e giriş yaptı

Team SoloMid (TSM), 30 Mart 2021 tarihinde, 2020 eNASCAR Coca-Cola iRacing Series şampiyonu Nick Ottinger ile anlaştığını açıkladı. Bu, Kuzey Amerikalı espor organizasyonunun bir sim race sürücüsüyle ilk anlaşması.

27 yaşındaki Amerikalı sim race oyuncusu, şu anda ENASCAR Coca-Cola iRacing Series’in 10. sezonunda yarışıyor. Uzun kariyeri boyunca pek çok başarı elde etmiş olsa da en parlak dönemini geçtiğimiz sene 2020 eNASCAR Coca-Cola iRacing Series şampiyonluğunu elde ederek yaşadı.

Ottinger yapılan açıklamada şu şekilde konuştu: “TSM de rekabetçi sahnede yer alıp kazanmaya oynayan bir vizyona sahip. TSM gibi büyük bir organizasyonla ortaklık kurma fırsatını kaçıramazdım. TSM’de bir sürücü olarak elde etmek istediğim pek çok zafer var. TSM ailesine katılan ilk sin race oyuncusu olmak bile benim için çok büyük bir başarı.”

Honored and super excited to be able to represent @TSM as their first eSports competitor! I really appreciate everyone who continued to support me when I started this adventure almost 12 years ago. Thank you all so much! Here's to more 🏁's in the future! pic.twitter.com/TbFQ8s6GU7