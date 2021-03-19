TSM, kadın Valorant takımını duyurdu

TSM geçtiğimiz Çarşamba kadrosu tamamen kadın oyunculardan oluşan Valorant takımını duyurdu. Kurulan yeni takım, Riot Games’in geçtiğimiz günlerde duyurduğu VCT Game Changers serisinde rekabet edecek.

Eski CS:GO oyuncuların oluşturduğu TSM Kadın Valorant kadrosu aşağıdaki gibi:

Catherine "Cath" Leroux"

Katherine “LunarKats” So

Emily “mle” Peters

Zoe “Zoe” Servais

Mirna “Athxna” Noureldin

TSM’in CEO’su Andy “Reginald” Dinh basın açıklamasında şu şekilde konuştu: “Bu takım TSM’in dayandığı temel ilkeleri gösteriyor. Rekabetçi Valorant sahnesinde bizi en iyi oyuncuların temsil etmesini istiyorduk ve aradığımız oyuncuları bulduk. Cath, 2017 senesinden beri çeşitli maçlarda üstünlüğünü kanıtlamış bir oyuncu. Athxna ise oyun içinde gerçek bir kahramanlık gösteriyor. LunarKats, mle ve Zoe’nun eğitilmeye açık becerileriyle birlikte bu takımda büyük bir potansiyel görüyorum.”

Oyun lideri Cath, TSM gibi prestijli bir organizasyonla CS:GO’daki deneyimlerini Valorant’ta farklı bir boyuta kazandırmak için sabırsızlandığını söyledi. “Rekabetçi kişiliğim hiçbir zaman yok olmadı ve TSM çatısı altında rekabete devam etmek için sabırsızlanıyorum.”

TSM kadın Valorant takımını duyurarak Cloud9, White, Dignitas Fe ve CLG’ye katıldı.

TSM’in yeni kadrosu ilk kez Cuma günü VCT Game Changers Series 1 açık elemelerinde yarışacak.