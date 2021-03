TSM, kadın Valorant takımını duyurdu

TSM geçtiğimiz Çarşamba kadrosu tamamen kadın oyunculardan oluşan Valorant takımını duyurdu. Kurulan yeni takım, Riot Games’in geçtiğimiz günlerde duyurduğu VCT Game Changers serisinde rekabet edecek.

THE HUNT BEGINS 💥



We're incredibly excited to introduce to you our newest Valorant team. Welcome to #TSM.



