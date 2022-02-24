Tribünden inip top toplayıcısına saldırdı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Bodrumspor, lig üçüncüsü Sivas Belediyespor’u konuk etti.

Pazar günü Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Yeşil-beyazlı taraftarların maç boyunca takımlarını destekledikleri müsabakanın ilk yarısında gol olmadı. 79. dakikada Burhan Eşer’in attığı golle Bodrumspor 3 puana ulaştı. Bu skorla birlikte Bodrumspor, ligde 3. sıraya yükselerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Öte yandan maçın sonlarına doğru hakem top toplayıcı görevliyi topu geç verdiği gerekçesiyle tribüne göndermek istedi.

O esnada Sivaslı bir taraftar sahaya girip top toplayıcıyı darp etti. Olayı fark eden Bodrumlu taraftarlar da Sivaslı taraftarlara saldırınca ortalık bir anda karıştı.

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Yaşanan olay sonrası çevik kuvvet Sivaslı taraftarların önünde önlem aldı.