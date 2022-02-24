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Tribünden inip top toplayıcısına saldırdı

#TFF 2. Lig#Sivas Belediyespor#Bodrumspor
Tribünden inip top toplayıcısına saldırdı

TFF 2. Lig'de Bodrumspor, konuk ettiği Sivas Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek, ligde 3. sıraya yükseldi. Maçta Sivaslı taraftar sahaya girip top toplayıcıya saldırınca ortalık karıştı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Bodrumspor, lig üçüncüsü Sivas Belediyespor’u konuk etti.

Pazar günü Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Yeşil-beyazlı taraftarların maç boyunca takımlarını destekledikleri müsabakanın ilk yarısında gol olmadı. 79. dakikada Burhan Eşer’in attığı golle Bodrumspor 3 puana ulaştı. Bu skorla birlikte Bodrumspor, ligde 3. sıraya yükselerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Tribünden inip top toplayıcısına saldırdı


Ortalık karıştı

Öte yandan maçın sonlarına doğru hakem top toplayıcı görevliyi topu geç verdiği gerekçesiyle tribüne göndermek istedi.

O esnada Sivaslı bir taraftar sahaya girip top toplayıcıyı darp etti. Olayı fark eden Bodrumlu taraftarlar da Sivaslı taraftarlara saldırınca ortalık bir anda karıştı.

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Yaşanan olay sonrası çevik kuvvet Sivaslı taraftarların önünde önlem aldı.

Tribünden inip top toplayıcısına saldırdı

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#TFF 2. Lig#Sivas Belediyespor#Bodrumspor

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