Trendyol 1. Lig'de kader günü! Play-off potası ve küme düşen son ekip...

Haberin Devamı

Eyüpspor ve Göztepe’nin direkt Süper Lig vizesi aldığı Trendyol 1. Lig’de bugünkü 7 maçın ardından direkt play-off finaline çıkacak takımın yanı sıra play-off’a kalacak son ekip ve lige veda edecek 3. kulüp netleşecek.

Play-off’u garantileyen 57 puanla 3. Sakarya, 56’şar puanlı Bodrum ve Çorum FK ile 55 puanlı Kocaelispor’dan biri ligi 3. bitirip adını doğrudan play-off finaline yazdıracak.

Son haftaya 50’şer puanla giren Bandırmas, Gençlerbirliği veya Boluspor’dan biri play-off’a kalacak. Bu 3 takımın olası puan eşitliğinde Bandırmaspor adını play-off’a yazdıracak.

Giresunspor ve Altay’ın ardından lige veda edecek son ekip 35 puanlı Şanlıurfa 36 puanlı Adana veya 37 puanlı Tuzla olacak. Öte yandan dün oynanan maçlarda Keçiörengücü ile Altay 1-1 berabere kaldı, Ümraniye, Giresunspor’u deplasmanda 2-1 yendi.

Haberin Devamı