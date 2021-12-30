"Transfer yasağını aşacağımıza inanıyorum..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böylesi görülmedi Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatilBöylesi görülmedi! Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatil#Meteoroloji
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması#MEB
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Bu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdilerBu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdiler#Çin
İstanbulun sanalı da altın Parsel 500 TLye dayandı: Kapış kapış gidiyorİstanbul'un sanalı da altın! Parsel 500 TL'ye dayandı: Kapış kapış gidiyor#İstanbul
Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor... Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir'Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor...' Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir #Sağlık
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
Şişlide otelde vahşet Haberi duyunca koştular, şoka girdilerŞişli'de otelde vahşet! Haberi duyunca koştular, şoka girdiler#İstanbul
Kripto paralarda korku hakim olmaya başladı Satışlar derinleşiyorKripto paralarda korku hakim olmaya başladı! Satışlar derinleşiyor#Bitcoin
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı'Yasak aşk' iddiası ortalığı karıştırdı!#Deha Bilimlier
İşte Mete Gazoz’un aşkıİşte Mete Gazoz’un aşkı#Mete Gazoz
Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar Floryada değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateşin yerine...Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar! Florya'da değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yerine...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"Transfer yasağını aşacağımıza inanıyorum..."

#Kayserispor#Ali Çamlı#Anadolu Kulüpleri
Transfer yasağını aşacağımıza inanıyorum...

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımın başarılı olacağına inandığını ifade ederek, transfer yasağının kaldırılacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi.

Haberin Devamı

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımın transfer yasağını aşarak kadroya gerekli takviyelerin yapılacağına inandığını söyledi.

Asbaşkan Ali Çamlı açıklamasında; "Başkanımız ciddi bir gayret içerisinde. Takımın buralara gelmesinde büyük emek veren ve her şeyini seferber eden birisi. Transfer yasağını aşacağımıza inanıyorum. Takımda transfer 365 gün sürer. Hocamızdan rapor isteyeceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda hareket edeceğiz. Ancak transfer işleri parayla oluyor. İnşallah dün bu takımı nasıl milyonlarca lira kasasından para vererek bu işleri buralara getirdiyse başkan, mutlaka kafasında bir plan program vardır" dedi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor, yarın bugünden daha iyi olacak. Buna inanın. Biz inanıyoruz. Çok iyi çalışan bir takımımız var. İnşallah başarılı olacak. Kayserispor ile ilgili endişe duymuyorum. Biz Hikmet hocaya inanıyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz. Hikmet hoca zaten başarısız olursa kendisi gider. Hikmet hoca işini yapıyor. Artık hoca konusunun konuşulması kabak tadı verdi. Biz hoca konuşmak istemiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Ali Çamlı#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson