MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (16 Eylül 2020)
GeriFutbol Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (16 Eylül 2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 09:47 | 

Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (16 Eylül 2020)

Süper Lig'de sezon başladı ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Transferde yaşanan sıcak konuları sizler için derledik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TRANSFER TURU
Abone Olgoogle-news

TRANSFER TURU

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

2FENERBAHÇENİN FORVET LİSTESİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'NİN FORVET LİSTESİ

Fenerbahçe, Enner Valencia transferine rağmen bir forvet daha almayı planlıyordu. Ancak Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi sonrası bu sayı ikiye çıktı. Transferler için düğmeye basan Sarı-Lacivertliler’e menacerler tarafından birden çok teklifin geldiği öğrenilirken, Kanarya’nın iki isim üzerinde özellikle durduğu öğrenildi. Aston Villa’dan Mbwana Ally Samatta ile Porto’dan Ze Luis, Fenerbahçe’nin forvet transferinde öne çıkan isimler. 28 yaşındaki Samatta’nın kiralanması için Aston Villa ile temasların sürdürüldüğü kaydedildi. Ze Luis için de aynı şekilde kiralama düşüncesinin ön planda olduğu öğrenildi. Sözleşmelere satın alma opsiyonunun da eklenmesi gündemde. İki oyuncunun transferlerini en kısa sürede bitirip imzaları attırmak için girişimlerini sürdüren yönetim Bas Dost’u ise yedekte tutuyor. Samatta ve Ze Luis’te sorun yaşanırsa Alman ekibi Eintracht Frankfurt’tan 31 yaşındaki Hollandalı forvet için girişimler başlayacak. (Fanatik)

3BELHANDADAN ŞOKE EDEN TALEP
Abone Olgoogle-news

BELHANDA'DAN ŞOKE EDEN TALEP

Yeni transfer yapabilmek için harcama limitleri doğrultusunda takımdaki yüksel maliyetli futbolcuları gönderme planları yapan Galatasaray yönetiminde Belhanda tüm planları bozmaya devam ediyor. 2017-18 sezonunda Dursun Özbek yönetiminde, bonuslarla birlikte 11 milyon Euro ödenerek alınan Belhanda ile 4 sezon için imza atılırken garanti ücret olarak da 3 milyon 350 bin Euro ödeniyor. 1 sezon kontratı kalan oyuncuyu yönetim satmak için harıl harıl çalışırken ciddi bir bedelle kapıyı çalan yok! Sabah'ın haberine göre; Aksine oyuncudan yeni bir talep geldi ve kontratının uzatılmasını istedi. Yıllık ücretini 2 milyon Euro'ya düşürebileceğini ileten ve 3 sezon için kontrat talep eden 30 yaşındaki oyuncunun isteği karşısında yönetim şaşkına dönerken direkt ret yanıtı verildi. Belhanda'ya ciddi bir teklif gelmemesi de yönetimin elini kolunu bağlamaya devam ediyor. Belhanda lig ve Avrupa maçlarında sahaya çıktığında takımın kazandığı her puan için 5 bin Euro alırken, oyuncunun görev aldığı maçlarda kulübün topladığı her 25 puan için de artı olarak 100 bin Euro kasasına koyuyor.

4KALINIC BİZİ FARKLI YERE TAŞIR
Abone Olgoogle-news

"KALINIC BİZİ FARKLI YERE TAŞIR"

Nikola Kalinic için umutlu bekleyişini sürdüren yönetime, teknik direktör Sergen Yalçın’dan net mesaj: “Yeni sezonda büyük hedeflerimiz var. Kalinic, tam benim oyun sistemime göre bir futbolcu. Onun Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Transferini gerçekleştirebilirsek bizi çok farklı yerlere taşıyabileceğine inanıyorum" (Fanatik)

5JAILSONA ÇİNDEN TALİP
Abone Olgoogle-news

JAILSON'A ÇİN'DEN TALİP

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için Çin kulübü Dalian Pro'dan teklif geldiği iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu için Dalian Pro takımı teklif yaptı. Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro takımında Salomon Rondon, Marek Hamsik gibi önemli isimler var. Jailson bu sezon Rizespor ile oynanan maçta kadroda yer almış ancak oynamamıştı. Jailson'un daha sonra takımla idmanlara katılmadığı bildirilmişti

6SON ADAY SOUSA
Abone Olgoogle-news

SON ADAY SOUSA

Beşiktaş forvet transferinde diğer adaylar için de nabız yokluyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Dyego Sousa oldu. Bonservisi Çin ekiplerinden Shenzhen FC'de bulunan Sousa Benfica'da kiralık oynuyor. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın oyuncunun menajerlik şirketine resmi teklifte bulunduğu öğrenilirken Çin kulübü ile de temas kurulması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibinde fazla forma şansı bulamaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor. Beşiktaş Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. DYEGO Sousa geçen sezon Benfica formasıyla 13 maça çıkarken bunların 2'sine 11'de başladı ve gol atamadı. Brezilya'da doğan ancak Portekiz Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli futbolcunun kiralık sözleşmesi Aralık 2020'de, Shenzhen'le mukavelesi de 2022'de sona eriyor. (Sabah)

7GALATASARAYDA GÜNDEM TRANSFER
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY'DA GÜNDEM TRANSFER

Sarı-Kırmızılı yönetimin haftalık olağan kurul toplantısı dün gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal bir araya gelerek gündemdeki konuları masaya yatırdı. Toplantının ana gündem maddesi ise transfer çalışmalarıydı. Özellikle orta sahaya alınacak oyuncu ve gönderilecek isimler hakkında detaylı bir zirve gerçekleşti.

8RAKAM BELLİ OLDU
Abone Olgoogle-news

RAKAM BELLİ OLDU

Başta Çin ekipleri olmak üzere birçok takımla transfer görüşmesi yapan Sambacı iki gündür yapılan idmanlarda da yer almıyor. Yönetim ve teknik heyetin izni dahilinde kulüplerle pazarlık yapan 25 yaşındaki oyuncunun artık ayrılık için geri sayıma geçtiği öğrenildi. Ali Koç ve kurmayları, Jailson'dan en az 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor. (Fanatik)

9JOSEF DE SOUZA KRİZİ
Abone Olgoogle-news

JOSEF DE SOUZA KRİZİ

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Ortaçizgi'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor. Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi. Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.

10BEŞİKTAŞTA KIOTA ŞOKU
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ'TA KIOTA ŞOKU

Kasımpaşa’nın Gineli golcüsü Fode Koita, Kara Kartal’ın transfer listesinde alternatif isimler arasında yer almayı sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın ilgisine olumlu yanıt veren ancak Kasımpaşa’yla 1 yıl daha kontratının bulunması sebebiyle kulüplerin anlaşmasını bekleyip takımıyla çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının kadrosunda yer almamıştı. İlk etapta sakatlık sebebiyle mücadelenin 20 kişilik ekibinden çıkarıldığı düşünen Koita’nın, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, etik dışı bir harekette bulunmamasına rağmen sadece Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt verdiği için Kayseri mücadelesinin kadrosuna alınmadığı belirtildi. (Fanatik)

11FENERBAHÇEYE SÜRPRİZ GOLCÜ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ GOLCÜ

Hırvat basını, Rijeka'da forma giyen Antonio Colak için sarı-lacivertlilerin resmi teklifte bulunduğunu yazdı. 27 yaşındaki santrforun bonservisinin 4-5 milyon Euro arasında olduğu belirtilirken, Rijeka Başkanı Damir Miskovic de 2 resmi tekliften birinin F.Bahçe'den geldiğini doğruladı. Yönetimin nabız yokladığı oyunculardan biri de Ze Luis… Porto'nun yüksek bonservis istemesi transferin önünü kapatan en önemli etken. Yeşil Burun Adalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletilmişti. (Sabah)

12ADIM ADIM BEŞİKTAŞA
Abone Olgoogle-news

ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırmak için cebinden 4 milyon TL ödeyen Gökhan Töre, boşa çıkmasının ardından zaman kaybetmeden Beşiktaş’la masaya oturmuştu. Tecrübeli kanat oyuncusu ve kulüp arasında geçen hafta yapılan ilk görüşmede taraflar anlaşamamıştı. Dün yönetici Erdal Torunoğulları’yla yeni bir toplantı yapan Gökhan Töre’nin menaceri Ali Pektaş’ın, transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi. Beşiktaş’ın garanti ücret ve bonus içeren bir anlaşma karşılığında Töre cephesini ikna ettiği ve son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı bildirildi. (Fanatik)

13FERNANDINHO BOMBASI
Abone Olgoogle-news

FERNANDINHO BOMBASI

Galatasaray daha önce Manchester City’den Fernandinho’nun vatandaşı ve yakın arkadaşı Fernando’yu transfer etmişti. Ayrıca Fernandinho, sosyal medya hesaplarından Taffarel, Arda Turan ve Radamel Falcao’yu da takip ediyor ve sık sık internet üzerinden görüşüyorlar. Yani Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’a pek de yabancı sayılmaz. Üstelik onu Shakhtar Donetsk’e Brezilya’dan getirten ve bir yıldız olmasını sağlayan da Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski hocası Mircea Lucescu’dan başkası değil. (Fanatik)

14DENİZLİSPORDAN SÜRPRİZ HAMLE
Abone Olgoogle-news

DENİZLİSPOR'DAN SÜRPRİZ HAMLE

İlk hafta Göztepe’ye 5-1 mağlup olan Denizlispor, transferde tekrar düğmeye bastı. Yeşil-Siyahlılar, özellikle orta alanda fark yaratabilecek ve tecrübesiyle takıma liderlik edecek isim arıyor. Bu doğrultuda gündeme Manuel Fernandes geldi. Trabzonspor’la da görüşen ancak henüz kesin cevap alamayan Portekizli futbolcunun menaceriyle temasa geçildi. Ege ekibi, bonservisi elinde olan Fernandes’e 800 bin Euro garanti maaş ve bonuslar teklif etti. Ekstra kazaçlarla birlikte Fernandes’in yıllık alacağı ücret 1 milyon Euro’nun üstüne çıkabilir. Ancak başarılı futbolcunun beklentisi, 1.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş almak. Bu doğrultuda taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız, sonrasında Lokomotiv Moskova ve Krasnodar’da oynadı. Rusya macerasını noktalayan Fernandes, Süper Lig’e dönmeye sıcak bakıyor.

15ÇAĞLARIN YANINA GİDİYOR
Abone Olgoogle-news

ÇAĞLAR'IN YANINA GİDİYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme temsilcisinde Nicola Zaniola ve Diego Perotti'nin sakatlıkları sonrasında takımda kalması beklenen Cengiz'in, İngiltere Premier Lig'den taliplerinin olduğu öğrenildi. Buna göre özellikle 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin devrede olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca Ada temsilcisinin, 23 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı. İki kulübün yöneticileri önümüzdeki günlerde İtalya'da bir araya gelecek. Cengiz'in oynadığı bölgede alternatif sıkıntısı çeken Roma şu an itibarıyla satışa sıcak bakmasa da Milli futbolcumuzun İngiltere'de oynamak istediği belirtidi.

16FENERBAHÇEYE ÇALIM
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'YE ÇALIM

Sörloth’ta ilgili yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor’a tanıdık bir forvet önerildi: Papiss Cisse. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse, geçen sezon Sörloth ile gol krallığı için yarışmıştı. Bonservisi elinde olması nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş’a da önerilen 35 yaşındaki Senegalli yıldız, Süper Lig’de 2 sezonda 58 maça çıktı ve toplam 38 gol attı. Trabzonspor Yönetimi ise Cisse teklifine çekimser yaklaştı.

1720 MİLYON AVRO GELECEK
Abone Olgoogle-news

20 MİLYON AVRO GELECEK

Kosovalı yıldızın 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu ve ayrıca sözleşmede başarıya endeksli 2.5 milyon Euro da bonus bulunduğu kaydedildi. Sarı- Lacivertliler’in sonraki satıştan da yüzde 5 pay alacağı bilgisine yer verildi.

18AYRILIK VAKTİ
Abone Olgoogle-news

AYRILIK VAKTİ

Galatasaray'da dış transfer kadar, iç transfer de yönetimi bir hayli terletiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın mevcut kadrosu, yeni transferlerle birlikte 34 kişiye kadar ulaştı. Teknik direktör Fatih Terim, eldeki oyuncu sayısını 28 kişiye indirmenin planlarını yapıyor. Böylece önemli bir mali yükten de kulüp kurtulmuş olacak. Belhanda ve Babel gibi satışı düşünülen isimler dışında, bu hafta kiralık veya fesih yoluyla gönderilmesi hedeflenen oyuncular da var. Bunların başında stoper Ozornwafor, sol bek Emre Taşdemir, sağ bek Şener, üçüncü kaleci Okan ve kanat oyuncuları Sekidika ile Jimmy Durmaz geliyor. Yönetim, bu oyuncuların menacerleriyle temasa geçerek kendilerine kulüp bulmalarını istedi. (Fanatik)

19GALATASARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi West Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden, daha önce ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemine giren Jack Wilshere için girişimlere hemen başladı. (Sabah)

20SON GÖZDE SAMATTA
Abone Olgoogle-news

SON GÖZDE SAMATTA

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i Lazio'ya satan F.Bahçe, yerini doldurmak için listesindeki isimlerle görüşüyor. Sarı-lacivertliler çok sayıda oyuncu ve kulübü ile masaya otururken Mbwana Samatta ismi de öne çıktı. Aston Villa forması giyen Tanzanyalı santrfor için görüşmeler sürerken kiralama formülü için çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen oyuncu, Premier Lig'de 16 maçta 2 gol buldu. 10 milyon 500 bin Euro bedelle alınan futbolcu da sarılacivertli formayı giymek istiyor.

21KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Abone Olgoogle-news

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla 2 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'a gösterdiği performans sonrası Avrupa devleri talip olmuştu. İngiliz ekibi Tottenham Sörloth için devreye girerken, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ise direkt olarak resmi teklifde bulunmuştu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Leipzig, taraftarlarda kafa karışıklığı yarattı. Alexander Sörloth'un lakabı olan "Kuzeyin Kralı" sözünü tweet atan Alman ekibi, ardından Emil Forsberg'i paylaştı. RB Leipzig'in bu paylaşımı büyük merak uyandırdı.

22BEŞİKTAŞTA 1 MİLYON EURO DENKLEMİ
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ'TA 1 MİLYON EURO DENKLEMİ

Beşiktaş, Nikola Kalinic için Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerde İspanyol kulübünün istediği 4 milyon Euro'yu 2 milyon Euro'ya kadar indirdi. Bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro ayırabilen siyahbeyazlıların oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda ise farklı alternatifler masaya yatırıldı. Kalinic'e 2.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerildi. Hırvat yıldızın menajeri ise bonservisi bedavaya alabileceklerini belirtirken 1 milyon Euro'yu imza parası olarak talep etti. Bu gelişmeler sonrası beklemeye geçen Beşiktaş, sürecin uzaması üzerine Kalinic cephesine "500 bin Euro Atletico Madrid'e 500 bin Euro da size verelim. Transferi hızlı bir şekilde çözelim" teklifi iletti. Belirlenen bütçenin üzerine çıkmayacak olan Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid ve Kalinic denklemindeki bekleyişini sürdürüyor. En geç gelecek hafta başına kadar sorunun çözülmemesi halinde alternatif olarak bekleyen isimlerden biri kadroya dahil edilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi