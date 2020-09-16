Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (16 Eylül 2020)

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
2
Abone Ol
FENERBAHÇE'NİN FORVET LİSTESİ
Fenerbahçe, Enner Valencia transferine rağmen bir forvet daha almayı planlıyordu. Ancak Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi sonrası bu sayı ikiye çıktı. Transferler için düğmeye basan Sarı-Lacivertliler’e menacerler tarafından birden çok teklifin geldiği öğrenilirken, Kanarya’nın iki isim üzerinde özellikle durduğu öğrenildi. Aston Villa’dan Mbwana Ally Samatta ile Porto’dan Ze Luis, Fenerbahçe’nin forvet transferinde öne çıkan isimler. 28 yaşındaki Samatta’nın kiralanması için Aston Villa ile temasların sürdürüldüğü kaydedildi. Ze Luis için de aynı şekilde kiralama düşüncesinin ön planda olduğu öğrenildi. Sözleşmelere satın alma opsiyonunun da eklenmesi gündemde. İki oyuncunun transferlerini en kısa sürede bitirip imzaları attırmak için girişimlerini sürdüren yönetim Bas Dost’u ise yedekte tutuyor. Samatta ve Ze Luis’te sorun yaşanırsa Alman ekibi Eintracht Frankfurt’tan 31 yaşındaki Hollandalı forvet için girişimler başlayacak. (Fanatik)
3
Abone Ol
BELHANDA'DAN ŞOKE EDEN TALEP
Yeni transfer yapabilmek için harcama limitleri doğrultusunda takımdaki yüksel maliyetli futbolcuları gönderme planları yapan Galatasaray yönetiminde Belhanda tüm planları bozmaya devam ediyor. 2017-18 sezonunda Dursun Özbek yönetiminde, bonuslarla birlikte 11 milyon Euro ödenerek alınan Belhanda ile 4 sezon için imza atılırken garanti ücret olarak da 3 milyon 350 bin Euro ödeniyor. 1 sezon kontratı kalan oyuncuyu yönetim satmak için harıl harıl çalışırken ciddi bir bedelle kapıyı çalan yok! Sabah'ın haberine göre; Aksine oyuncudan yeni bir talep geldi ve kontratının uzatılmasını istedi. Yıllık ücretini 2 milyon Euro'ya düşürebileceğini ileten ve 3 sezon için kontrat talep eden 30 yaşındaki oyuncunun isteği karşısında yönetim şaşkına dönerken direkt ret yanıtı verildi. Belhanda'ya ciddi bir teklif gelmemesi de yönetimin elini kolunu bağlamaya devam ediyor. Belhanda lig ve Avrupa maçlarında sahaya çıktığında takımın kazandığı her puan için 5 bin Euro alırken, oyuncunun görev aldığı maçlarda kulübün topladığı her 25 puan için de artı olarak 100 bin Euro kasasına koyuyor.
4
Abone Ol
"KALINIC BİZİ FARKLI YERE TAŞIR"
Nikola Kalinic için umutlu bekleyişini sürdüren yönetime, teknik direktör Sergen Yalçın’dan net mesaj: “Yeni sezonda büyük hedeflerimiz var. Kalinic, tam benim oyun sistemime göre bir futbolcu. Onun Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Transferini gerçekleştirebilirsek bizi çok farklı yerlere taşıyabileceğine inanıyorum" (Fanatik)
5
Abone Ol
JAILSON'A ÇİN'DEN TALİP
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için Çin kulübü Dalian Pro'dan teklif geldiği iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu için Dalian Pro takımı teklif yaptı. Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro takımında Salomon Rondon, Marek Hamsik gibi önemli isimler var. Jailson bu sezon Rizespor ile oynanan maçta kadroda yer almış ancak oynamamıştı. Jailson'un daha sonra takımla idmanlara katılmadığı bildirilmişti
6
Abone Ol
SON ADAY SOUSA
Beşiktaş forvet transferinde diğer adaylar için de nabız yokluyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Dyego Sousa oldu. Bonservisi Çin ekiplerinden Shenzhen FC'de bulunan Sousa Benfica'da kiralık oynuyor. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın oyuncunun menajerlik şirketine resmi teklifte bulunduğu öğrenilirken Çin kulübü ile de temas kurulması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibinde fazla forma şansı bulamaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor. Beşiktaş Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. DYEGO Sousa geçen sezon Benfica formasıyla 13 maça çıkarken bunların 2'sine 11'de başladı ve gol atamadı. Brezilya'da doğan ancak Portekiz Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli futbolcunun kiralık sözleşmesi Aralık 2020'de, Shenzhen'le mukavelesi de 2022'de sona eriyor. (Sabah)
7
Abone Ol
GALATASARAY'DA GÜNDEM TRANSFER
Sarı-Kırmızılı yönetimin haftalık olağan kurul toplantısı dün gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal bir araya gelerek gündemdeki konuları masaya yatırdı. Toplantının ana gündem maddesi ise transfer çalışmalarıydı. Özellikle orta sahaya alınacak oyuncu ve gönderilecek isimler hakkında detaylı bir zirve gerçekleşti.
8
Abone Ol
RAKAM BELLİ OLDU
Başta Çin ekipleri olmak üzere birçok takımla transfer görüşmesi yapan Sambacı iki gündür yapılan idmanlarda da yer almıyor. Yönetim ve teknik heyetin izni dahilinde kulüplerle pazarlık yapan 25 yaşındaki oyuncunun artık ayrılık için geri sayıma geçtiği öğrenildi. Ali Koç ve kurmayları, Jailson'dan en az 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor. (Fanatik)
9
Abone Ol
JOSEF DE SOUZA KRİZİ
Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Ortaçizgi'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor. Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi. Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.
10
Abone Ol
BEŞİKTAŞ'TA KIOTA ŞOKU
Kasımpaşa’nın Gineli golcüsü Fode Koita, Kara Kartal’ın transfer listesinde alternatif isimler arasında yer almayı sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar’ın ilgisine olumlu yanıt veren ancak Kasımpaşa’yla 1 yıl daha kontratının bulunması sebebiyle kulüplerin anlaşmasını bekleyip takımıyla çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının kadrosunda yer almamıştı. İlk etapta sakatlık sebebiyle mücadelenin 20 kişilik ekibinden çıkarıldığı düşünen Koita’nın, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, etik dışı bir harekette bulunmamasına rağmen sadece Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt verdiği için Kayseri mücadelesinin kadrosuna alınmadığı belirtildi. (Fanatik)
11
Abone Ol
FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ GOLCÜ
Hırvat basını, Rijeka'da forma giyen Antonio Colak için sarı-lacivertlilerin resmi teklifte bulunduğunu yazdı. 27 yaşındaki santrforun bonservisinin 4-5 milyon Euro arasında olduğu belirtilirken, Rijeka Başkanı Damir Miskovic de 2 resmi tekliften birinin F.Bahçe'den geldiğini doğruladı. Yönetimin nabız yokladığı oyunculardan biri de Ze Luis… Porto'nun yüksek bonservis istemesi transferin önünü kapatan en önemli etken. Yeşil Burun Adalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletilmişti. (Sabah)
12
Abone Ol
ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A
Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırmak için cebinden 4 milyon TL ödeyen Gökhan Töre, boşa çıkmasının ardından zaman kaybetmeden Beşiktaş’la masaya oturmuştu. Tecrübeli kanat oyuncusu ve kulüp arasında geçen hafta yapılan ilk görüşmede taraflar anlaşamamıştı. Dün yönetici Erdal Torunoğulları’yla yeni bir toplantı yapan Gökhan Töre’nin menaceri Ali Pektaş’ın, transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi. Beşiktaş’ın garanti ücret ve bonus içeren bir anlaşma karşılığında Töre cephesini ikna ettiği ve son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı bildirildi. (Fanatik)
13
Abone Ol
FERNANDINHO BOMBASI
Galatasaray daha önce Manchester City’den Fernandinho’nun vatandaşı ve yakın arkadaşı Fernando’yu transfer etmişti. Ayrıca Fernandinho, sosyal medya hesaplarından Taffarel, Arda Turan ve Radamel Falcao’yu da takip ediyor ve sık sık internet üzerinden görüşüyorlar. Yani Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’a pek de yabancı sayılmaz. Üstelik onu Shakhtar Donetsk’e Brezilya’dan getirten ve bir yıldız olmasını sağlayan da Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski hocası Mircea Lucescu’dan başkası değil. (Fanatik)
14
Abone Ol
DENİZLİSPOR'DAN SÜRPRİZ HAMLE
İlk hafta Göztepe’ye 5-1 mağlup olan Denizlispor, transferde tekrar düğmeye bastı. Yeşil-Siyahlılar, özellikle orta alanda fark yaratabilecek ve tecrübesiyle takıma liderlik edecek isim arıyor. Bu doğrultuda gündeme Manuel Fernandes geldi. Trabzonspor’la da görüşen ancak henüz kesin cevap alamayan Portekizli futbolcunun menaceriyle temasa geçildi. Ege ekibi, bonservisi elinde olan Fernandes’e 800 bin Euro garanti maaş ve bonuslar teklif etti. Ekstra kazaçlarla birlikte Fernandes’in yıllık alacağı ücret 1 milyon Euro’nun üstüne çıkabilir. Ancak başarılı futbolcunun beklentisi, 1.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş almak. Bu doğrultuda taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız, sonrasında Lokomotiv Moskova ve Krasnodar’da oynadı. Rusya macerasını noktalayan Fernandes, Süper Lig’e dönmeye sıcak bakıyor.
15
Abone Ol
ÇAĞLAR'IN YANINA GİDİYOR
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme temsilcisinde Nicola Zaniola ve Diego Perotti'nin sakatlıkları sonrasında takımda kalması beklenen Cengiz'in, İngiltere Premier Lig'den taliplerinin olduğu öğrenildi. Buna göre özellikle 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin devrede olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca Ada temsilcisinin, 23 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı. İki kulübün yöneticileri önümüzdeki günlerde İtalya'da bir araya gelecek. Cengiz'in oynadığı bölgede alternatif sıkıntısı çeken Roma şu an itibarıyla satışa sıcak bakmasa da Milli futbolcumuzun İngiltere'de oynamak istediği belirtidi.
16
Abone Ol
FENERBAHÇE'YE ÇALIM
Sörloth’ta ilgili yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor’a tanıdık bir forvet önerildi: Papiss Cisse. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse, geçen sezon Sörloth ile gol krallığı için yarışmıştı. Bonservisi elinde olması nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş’a da önerilen 35 yaşındaki Senegalli yıldız, Süper Lig’de 2 sezonda 58 maça çıktı ve toplam 38 gol attı. Trabzonspor Yönetimi ise Cisse teklifine çekimser yaklaştı.
17
Abone Ol
20 MİLYON AVRO GELECEK
Kosovalı yıldızın 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu ve ayrıca sözleşmede başarıya endeksli 2.5 milyon Euro da bonus bulunduğu kaydedildi. Sarı- Lacivertliler’in sonraki satıştan da yüzde 5 pay alacağı bilgisine yer verildi.
18
Abone Ol
AYRILIK VAKTİ
Galatasaray'da dış transfer kadar, iç transfer de yönetimi bir hayli terletiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın mevcut kadrosu, yeni transferlerle birlikte 34 kişiye kadar ulaştı. Teknik direktör Fatih Terim, eldeki oyuncu sayısını 28 kişiye indirmenin planlarını yapıyor. Böylece önemli bir mali yükten de kulüp kurtulmuş olacak. Belhanda ve Babel gibi satışı düşünülen isimler dışında, bu hafta kiralık veya fesih yoluyla gönderilmesi hedeflenen oyuncular da var. Bunların başında stoper Ozornwafor, sol bek Emre Taşdemir, sağ bek Şener, üçüncü kaleci Okan ve kanat oyuncuları Sekidika ile Jimmy Durmaz geliyor. Yönetim, bu oyuncuların menacerleriyle temasa geçerek kendilerine kulüp bulmalarını istedi. (Fanatik)
19
Abone Ol
GALATASARAY GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi West Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden, daha önce ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemine giren Jack Wilshere için girişimlere hemen başladı. (Sabah)
20
Abone Ol
SON GÖZDE SAMATTA
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i Lazio'ya satan F.Bahçe, yerini doldurmak için listesindeki isimlerle görüşüyor. Sarı-lacivertliler çok sayıda oyuncu ve kulübü ile masaya otururken Mbwana Samatta ismi de öne çıktı. Aston Villa forması giyen Tanzanyalı santrfor için görüşmeler sürerken kiralama formülü için çalışılıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen oyuncu, Premier Lig'de 16 maçta 2 gol buldu. 10 milyon 500 bin Euro bedelle alınan futbolcu da sarılacivertli formayı giymek istiyor.
21
Abone Ol
KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla 2 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'a gösterdiği performans sonrası Avrupa devleri talip olmuştu. İngiliz ekibi Tottenham Sörloth için devreye girerken, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ise direkt olarak resmi teklifde bulunmuştu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Leipzig, taraftarlarda kafa karışıklığı yarattı. Alexander Sörloth'un lakabı olan "Kuzeyin Kralı" sözünü tweet atan Alman ekibi, ardından Emil Forsberg'i paylaştı. RB Leipzig'in bu paylaşımı büyük merak uyandırdı.
22
Abone Ol
BEŞİKTAŞ'TA 1 MİLYON EURO DENKLEMİ
Beşiktaş, Nikola Kalinic için Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerde İspanyol kulübünün istediği 4 milyon Euro'yu 2 milyon Euro'ya kadar indirdi. Bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro ayırabilen siyahbeyazlıların oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda ise farklı alternatifler masaya yatırıldı. Kalinic'e 2.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerildi. Hırvat yıldızın menajeri ise bonservisi bedavaya alabileceklerini belirtirken 1 milyon Euro'yu imza parası olarak talep etti. Bu gelişmeler sonrası beklemeye geçen Beşiktaş, sürecin uzaması üzerine Kalinic cephesine "500 bin Euro Atletico Madrid'e 500 bin Euro da size verelim. Transferi hızlı bir şekilde çözelim" teklifi iletti. Belirlenen bütçenin üzerine çıkmayacak olan Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid ve Kalinic denklemindeki bekleyişini sürdürüyor. En geç gelecek hafta başına kadar sorunun çözülmemesi halinde alternatif olarak bekleyen isimlerden biri kadroya dahil edilecek