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GeriFutbol Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı!
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Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı!

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Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı!
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Yeni Malatyaspor’da defans oyuncusu Mustafa Akbaş’a kendisine takım bulması yönünde bilgi verildiği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş ile yollar ayrılıyor.

2 sezon önce Trabzonspor’dan transfer edilen Akbaş, Yeni Malatyaspor’da beklentilere cevap veremeyen bir performans ortaya koydu.

İstikrasız görüntüsüyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun da gözüne giremeyen Mustafa Akbaş’a geçen hafta sonu oynanan Göztepe maçının öncesinde kendisine kulüp bulmasının söylendiği belirtildi.

Akbaş, Yeni Malatyaspor’da 2 sezon boyunca toplam 39 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transfer için Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

 

Transfer haberleri | Yeni Malatyasporda Mustafa Akbaş kadro dışı

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