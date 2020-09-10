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GeriFutbol Transfer haberleri | Wolves, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Wolves, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı!

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Transfer haberleri | Wolves, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Porto'da forma giyen Vitinha'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wolverhampton Wanderers, miktarı açıklanmayan bir bonservis bedelini ödemesi halinde gelecek sezon Vitinha'yı kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

İngiltere ekibi, yaz transfer sezonunda Matija Sarkic, Fabio Silva ve Fernando Marcal gibi önemli oyuncuları da renklerine bağlamıştı.

 

Transfer haberleri | Wolves, Portodan Vitinhayı kiraladı

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