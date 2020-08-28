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Haber Giriş: 28.08.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Trabzonsporlu Sörloth'a Inter kancası! Crystal Palace ile anlaştılar...

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Transfer haberleri | Trabzonsporlu Sörloth'a Inter kancası! Crystal Palace ile anlaştılar...
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Geçtiğimiz sezon attığı gollerle tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'a, Inter kanca attı! İtalyan devi, bonservisi elinde bulunduran Crystal Palace'la anlaştı.

SPOR ARENA - DIŞ HABER | Trabzonspor'da bu sezon kalıp kalmayacağı merak konusu olan Alexander Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Rai Radio 2'nin haberine göre; Süper Lig'de geçen sezon 34 maçta 24 gole imza atan Sörloth için Inter ve Crystal Palace anlaşmaya vardı.

Haberde 24 yaşındaki oyuncunun Serie A'ya transfer olmaya hazır olduğu belirtilirken, anlaşma detaylarının ise bilinmediği belirtildi.

Ayrıca Sörloth'un Premier Lig'de kendisini bir türlü ispat edemediği ancak Süper Lig'deki performansının ardından bu yaz Serie A'ya transfer olacağının altı çizildi.

 

Transfer haberleri | Trabzonsporlu Sörlotha Inter kancası Crystal Palace ile anlaştılar...

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