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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Reims'tan Axel Disasi, Monaco'da!

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Transfer haberleri | Reims'tan Axel Disasi, Monaco'da!
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Reims'tan savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için bonuslarla 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Kariyerine Paris Kulübünde başlayan 22 yaşındaki Disasi, 2016'da transfer olduğu Reims ile geçen sezon 32 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

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