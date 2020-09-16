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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Pervis Estupinan, Villarreal'de! 15 milyon sterlin...

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Transfer haberleri | Pervis Estupinan, Villarreal'de! 15 milyon sterlin...
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İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Watford takımından Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.

Villarreal Kulübü, 22 yaşındaki sol bek Estupinan ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Watford Kulübü ise transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.

Kariyerine ülkesinin LDU Quito takımında başlayan Estupinan, 2016'da transfer olduğu Watford'da forma şansı bulamamış ve 4 sezon boyunca İspanya'nın Granada, Almeria, Mallorca, Osasuna ekiplerine kiralanmıştı.

 

Transfer haberleri | Pervis Estupinan, Villarrealde 15 milyon sterlin...

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