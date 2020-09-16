Transfer haberleri | Pervis Estupinan, Villarreal'de! 15 milyon sterlin...
İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Watford takımından Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.
Villarreal Kulübü, 22 yaşındaki sol bek Estupinan ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Watford Kulübü ise transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.
Kariyerine ülkesinin LDU Quito takımında başlayan Estupinan, 2016'da transfer olduğu Watford'da forma şansı bulamamış ve 4 sezon boyunca İspanya'nın Granada, Almeria, Mallorca, Osasuna ekiplerine kiralanmıştı.
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