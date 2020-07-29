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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Mustafa Yumlu, Denizlispor ile sözleşme yeniledi! 2 yıllık...

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Transfer haberleri | Mustafa Yumlu, Denizlispor ile sözleşme yeniledi! 2 yıllık...
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmalarına başlandığı, ilk anlaşmanın tecrübeli oyuncu Mustafa Yumlu ile 2 yıllığına yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, zor bir sezonu geride bıraktıklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin uzadığını, gelecek sezon için zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını aktardı.

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Mustafa Yumlu ise "Yukatel Denizlispor'da mutluyum. Yönetim kurulunun yeniden anlaşma isteği beni sevindirdi. Her iki taraf da elinden gelen fedakarlığı yapınca burada kalmaya karar verdim. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Mustafa Yumlu'nun geride kalan sezondan kalan alacakları içindeki bir maaşını kulübe bağışladığı kaydedildi.

 

Transfer haberleri | Mustafa Yumlu, Denizlispor ile sözleşme yeniledi 2 yıllık...

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