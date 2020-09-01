Transfer haberleri | Mustafa Çeçenoğlu, Gençlerbirliği'nde!

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak Menemen Spor’da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu’nu kadrosuna kattı. 1994 doğumlu futbolcu, geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig’de 31 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistle oynadı. Mustafa Çeçenoğlu ile kulübümüz iki yıllık sözleşmeye imza attı."

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!