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DHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:27 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Mustafa Çeçenoğlu, Gençlerbirliği'nde!

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Transfer haberleri | Mustafa Çeçenoğlu, Gençlerbirliği'nde!
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Gençlerbirliği, TFF 1’inci Lig ekibi Menemen Spor’dan orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu’nu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak Menemen Spor’da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu’nu kadrosuna kattı. 1994 doğumlu futbolcu, geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig’de 31 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistle oynadı. Mustafa Çeçenoğlu ile kulübümüz iki yıllık sözleşmeye imza attı."

Transfer haberleri | Mustafa Çeçenoğlu, Gençlerbirliğinde

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