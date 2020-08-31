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DHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Menemenspor’da mutlu son! Ngoo kampa katılıyor...

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Transfer haberleri | Menemenspor’da mutlu son! Ngoo kampa katılıyor...
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TFF 1’inci Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren Menemenspor, uzun süredir temasta olduğu golcü Michael Ngoo ile anlaşma sağladı.

Son olarak Arnavutluk ekibi Tirana’da forma giyen 27 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği ve Ngoo’nun çarşamba gününe kadar kampa katılacağı açıklandı.

Liverpool’un altyapısından yetişen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Hearts, Yeovil, Kilmarnock, Oldham Athletic ve Bromley formalarını da terletti.

Ngoo geçen sezon Tirana’da 31 lig maçında 13 gol atmayı başardı.

 

Transfer haberleri | Menemenspor’da mutlu son Ngoo kampa katılıyor...

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