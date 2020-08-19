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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 14:06,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Mehmet Aytemiz, Menemenspor'da!

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Transfer haberleri | Mehmet Aytemiz, Menemenspor'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, TFF 2. Lig'e yükselen Pazarspor'dan Mehmet Aytemiz ile anlaştı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Pazarspor'da başlayan genç futbolcu, ligde ve kupada çıktığı 134 karşılaşmada 22 gole imza attı.

 

Transfer haberleri | Mehmet Aytemiz, Menemensporda

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