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Transfer haberleri | Mehmet Aytemiz, Menemenspor'da!
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, TFF 2. Lig'e yükselen Pazarspor'dan Mehmet Aytemiz ile anlaştı.
Menemenspor'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Pazarspor'da başlayan genç futbolcu, ligde ve kupada çıktığı 134 karşılaşmada 22 gole imza attı.
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