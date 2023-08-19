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Transfer Haberleri: Karşıyaka’da yeni bomba Sinan Gümüş! Adem Büyük’ten sonra...

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#Transfer#Karşıyaka#Sinan Gümüş
Transfer Haberleri: Karşıyaka’da yeni bomba Sinan Gümüş Adem Büyük’ten sonra...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 11:14

Yeni sezonda 6’ncı yılını geçireceği TFF 3’üncü Lig’den kurtulma hedefiyle çok iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Karşıyaka, golcü Adem Büyük’e sözleşme imzalattıktan sonra Sinan Gümüş’e kanca attı.

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Kaf-Kaf’ta yeni yönetim, Almanya’da Stuttgart’ta yetişip 5 sezon Galatasaray, 1 sezon da Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki Antalyasporlu sağ kanat oyuncusu için de düğmeye bastı.

Seria A’da bir dönem Genoa’da da oynayan Sinan Gümüş, Türkiye’deki tüm kariyerini geçirdiği Süper Lig’de 123 maçta 27 gol attı. 

Sinan, Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Karşıyaka yönetiminin gurbetçi yıldız için nabız yokladığı öğrenildi.

Menajerler yeşil-kırmızılılara Denizlispor’dan ayrılan orta saha Mustafa Çeçenoğlu’nun da önerdi.

Karşıyaka, kanat, 10 numara ve sol bek transferleri yaparak kadroyu tamamlamayı hedefliyor.

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Bu sezon Alsancak Stadı’nda tribünleri doldurmayı isteyen İzmir temsilcisinde yeni sezon kombine bilet fiyatlarının maraton üst 600, maraton alt 850, numaralı alt 1200, VIP A ve C 3 bin, VIP B 6 bin TL olacağı öğrenildi.

Normal maç biletleri maraton üst 50, maraton alt 70, numaralı alt 100 TL’den satılacak.

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#Transfer#Karşıyaka#Sinan Gümüş

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