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Futbol
MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Guevin Tormin, Manisa FK yolunda

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Transfer Haberleri: Guevin Tormin, Manisa FK yolunda

TFF 1’inci Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü bir transfere daha imza attı.

Sezon öncesi önemli takviyeler yapıp iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlılar, son olarak Fransa Ligue 2 ekibi Chateauroux forması giyen Guevin Tormin ile her konuda anlaşma sağladı.

Her iki kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık imza attığı ve Afyonkarahisar’a geldiği belirtildi. Monaco altyapısından yetişen Guevin Tormin, Belçika’da 2 sezon Cercle Brugge formasını da terletti. Geçen sezon Chateauroux’da 22 lig müsabakasında görev alan futbolcu 3 golle takımına katkı sağladı.

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Transfer Haberleri: Guevin Tormin, Manisa FK yolunda

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