Transfer Haberleri: Galatasaray'ın gözü Albert Gronbaek'te! Alternatifi Carlos Soler...

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Devre arasında orta saha bölgesi için kolları sıvayan Sarı-kırmızılarda ilk hedef Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek.

2027'ye kadar sözleşmesi devam eden orta saha için Galatasaray, devre arasında girişimde bulunmak istiyor.

22 yaşındaki orta saha, bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi.

Söz konusu bu karşılaşmalarda Danimarkalı oyuncu, 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Galatasaray'da orta sahaya düşünülen bir diğer isim ise Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain forması giyen İspanyol orta saha Carlos Soler

Devre arasında kiralık olarak düşünülen 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerin olacağı da gündemde yer alıyor.



KAZIMCAN VE HALİL KİRALIK GİDEBİLİR



Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, devre arasında kiralık olarak takımdan gidebilir.

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Sezon başı sol bek mevkisinde Angelino'nun alternatifi olarak düşünülen Kazımcan Karataş'ın beklenilen performansı verememesi sebebiyle kiralanması bekleniyor.

Ayrıca Sarı-kırmızılılar, yaşanan sol bek krizini de yerli oyuncuyla kapatmak istiyor.

Galatasaray'da sezon başında takıma katılan ve istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu ise takımdan kiralık olarak gidecek bir diğer isim arasında yer alıyor.

Bu sezon 12 karşılaşmada sadece 146 dakika forma giyen 24 yaşındaki santrfor, sadece 2 gol kaydetti.

İstediği süreleri alamayan Milli oyuncunun devre arasında daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.