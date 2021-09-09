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GeriFutbol Transfer Haberleri: Fenerbahçe’den ayrılan kaleci Canberk Aydemir, Nazilli Belediyespor'la anlaştı
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Futbol
NAZİLLİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Fenerbahçe’den ayrılan kaleci Canberk Aydemir, Nazilli Belediyespor'la anlaştı

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Transfer Haberleri: Fenerbahçe’den ayrılan kaleci Canberk Aydemir, Nazilli Belediyespor'la anlaştı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta Kırklarelispor’u deplasmanda 3-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Nazilli Belediyespor, Fenerbahçe’den genç kaleci Canberk Aydemir’i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, daha önceki yıllarda altyapımızda da forma giyen ve daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan genç kaleci Canberk Aydemir ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz bu sözleşme kapsamında 1 yıllığına Kızılcabölükspor’a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Transfer Haberleri: Fenerbahçe’den ayrılan kaleci Canberk Aydemir, Nazilli Belediyesporla anlaştı

Transfer Haberleri: Fenerbahçe’den ayrılan kaleci Canberk Aydemir, Nazilli Belediyesporla anlaştı

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