Transfer Haberleri: Fenerbahçe’den ayrılan kaleci Canberk Aydemir, Nazilli Belediyespor'la anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, daha önceki yıllarda altyapımızda da forma giyen ve daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan genç kaleci Canberk Aydemir ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz bu sözleşme kapsamında 1 yıllığına Kızılcabölükspor’a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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