MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Dominik Furman, Gençlerbirliği'nde!
GeriFutbol Transfer haberleri | Dominik Furman, Gençlerbirliği'nde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 15:03 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Dominik Furman, Gençlerbirliği'nde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Dominik Furman, Gençlerbirliği'nde!
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, Polonyalı orta saha oyuncusu Dominik Furman'ı transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Furman ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Kulüp Saymanı Murat Öngelen de yer aldı.

Futbola Legia Varşova'da başlayan Furman, daha sonra Toulouse ve Hellas Verona formaları giydi.

Orta saha oyuncusu, son olarak ülkesi Polonya'nın Wisla Plock takımında oynadı.

 

Transfer haberleri | Dominik Furman, Gençlerbirliğinde

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle