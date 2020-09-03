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DHA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Denizlispor’da gündem Yaya Sanogo!

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Transfer haberleri | Denizlispor’da gündem Yaya Sanogo!
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Süper Lig’de son olarak Şilili kanat oyuncusu Sagal ile resmi sözleşmeye imza atan, kale, defans ve forvet hattı için birçok ismi listesinde bulunduran Denizlispor, golcü Yaya Sanogo’yu da gündemine aldı.

Estupinan’ın takımdan ayrılmasının ardından, santrfor transferi için gaza basan yeşil-siyahlılar Everton ile sözleşmesi biten Oumar Niasse için girişimlerini sürdürürken, Sanogo için de nabız yoklamaya başladı.

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Fransa 2. Lig ekiplerinden Toulouse ile sözleşmesi sona eren Yaya Sanogo’ya teklifini ileten Denizlispor’un Fransız oyuncudan yanıt beklediği bildirildi.

Arsenal, Crystal Palace, Ajax, Charlton Athletic gibi takımların da formasını giyen 27 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Toulouse’da çıktığı 15 lig maçında 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

Transfer haberleri | Denizlispor’da gündem Yaya Sanogo

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