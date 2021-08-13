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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Cesar Pinares resmen Altay'da

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Transfer Haberleri: Cesar Pinares resmen Altay'da

Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili Cesar Pinares ile anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Pinares ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinin milli takımında da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu en son Brezilya’nın Gremio takımında forma giydi.

Transfer Haberleri: Cesar Pinares resmen Altayda

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