Transfer Haberleri: Cesar Pinares resmen Altay'da
Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili Cesar Pinares ile anlaştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Pinares ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinin milli takımında da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu en son Brezilya’nın Gremio takımında forma giydi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Şilili 10 numara Cesar Pinares'i bu video ile duyurdu... pic.twitter.com/teZmo6v0b4— Spor Arena (@sporarena) August 13, 2021
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